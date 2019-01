Pedro Chávarry y su ex asesora se encontraron y salieron juntos del Ministerio Público [FOTOS]

Las imágenes de las cámaras de seguridad del Ministerio Público confirmaron que el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry se encontró con su ex asesora en las instalaciones del recinto el mismo día en que fueron sustraídos documentos de la oficina de su ex asesor Juan Manuel Duarte, que se encontraba lacrada.

Todo ocurrió el 5 de enero. En un informe de la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía Nacional (Diviac), fueron identificados Rosa María Venegas, ex asesora de Chávarry, y tres policías asignados a la seguridad del ex fiscal como los encargados de retirar esa información.

En las grabaciones se puede observar un encuentro entre Chavarry y Venegas en el Ministerio Público antes de que se retiraran.

Como se recuerda, cuando fue consultado -días antes- sobre estos hechos, Chávarry declaró que fue una coincidencia que se hubiera encontrado con su ex asesora Venegas en dicho edificio.

El informe permite tambien identificar a otros funcionarios que estuvieron presentes el día que se vulneró las oficinas lacradas del ex asesor del fiscal de la Nación. Estos son: Max Aranda Hernández, ex jefe del Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la Nación; y Juan Asmat Bucalo, actual gerente de seguridad del Ministerio Público.