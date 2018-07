Pedro Chávarry: Director de la AMAG dice que le resultaba "incómodo"

Luis Alberto Pacheco Mandujano , directivo de la Academia Nacional de la Magistratura ( AMAG ), se pronunció tras ser aludido en un audio entre el nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , y el juez César Hinostroza.

"Yo le resulto de alguna manera incómodo [a Pedro Chávarry] por algunas diferencias que he tenido con el juez supremo [Jorge] Salas Arena", refirió en diálogo con RPP.

Pacheco precisó que fue nombrado por el consejo directivo anterior el 1 de diciembre de 2016 y ratificado en su cargo en AMAG .

Respecto a las supuestas diferencias con Salas Arena, explicó: "Él [Salas Arena] llegó sospechando de todos, que recibía denuncias anónimas de actos de corrupción en la AMAG".

Incluso, Pacheco acusó a Salas Arena de "buscar siempre manchar su honor" a través de ciertas expresiones que llegaron a afectar a su familia.

"No tengo ninguna investigación de ninguna naturaleza en mi contra, ni denuncia alguna. No he hecho ningún acto de corrupción", sentenció Pachecho.

La conversación telefónica entre Chávarry e Hinostroza se produjo el pasado 13 de febrero, cuatro meses antes de que el flamante Fiscal de la Nación fuera elegido en el cargo.

Chávarry le dice a Hinostroza que lo ayude a remover a un integrante de la AMAG que le resulta incómodo, y le pide que le plantee algunos nombres para reemplazarlo. El presunto magistrado incómodo es Jorge Luis Salas .