Pedro Chávarry: "Descarto cualquier tipo de complacencia con algún grupo de poder"

A través de un tuit, el titular del Minsiterio Público , Pedro Chávarry se refirió a la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba del equipo especial Lava Jato y señaló que la Fiscalía será "implacable" en la lucha contra la corrupción.

"Descarto cualquier tipo de complacencia con algún partido político y/o grupo de poder. El tiempo demostrará que no habrá selectividad en las investigaciones", escribió el Fiscal de la Nación.

La noche del lunes, Pedro Chávarry dio a conocer que ambos fiscales no continuarán a cargo de las investigaciones que involucran —entre otros— al ex presidente Alan García y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori (quien cumple prisión preventiva).

Asimismo, adelantó que hará público el acuerdo entre el Ministerio Público y la constructora brasileña Odebrecht. Ambas decisiones generaron la indignación de los peruanos, que en la víspera de Año Nuevo salieron a las calles a levantar su voz de protesta contra el fiscal de la Nación.