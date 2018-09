Pedro Chávarry no da un paso al costado y causa crisis en la Fiscalía

Nuevos pronunciamientos de fiscales de todo el país se hicieron públicos en las últimas horas contra el fiscal de la Nación. Uno de ellos, emitido el 5 de setiembre pero conocido recién el martes en la noche, es el del equipo de Lavado de Activos de la fiscal Marita Barreto, a cargo del caso Orellana, quien planteó al Congreso suspender de las funciones a Pedro Chávarry .

También exigieron que se extienda la misma medida a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza. Todos han sido sindicados por colaboradores eficaces como miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Actuamos con criterio de conciencia y leal a nuestras convicciones; hoy todos somos ciudadanos luchando por un país que dice basta a la corrupción”, manifestaron a Perú21 fuentes cercanas al despacho de Barreto.

Hasta ayer, era el cuarto comunicado que apuntaba a exigir la salida de Chávarry, luego del que emitió el fiscal supremo Pablo Sánchez. Después vinieron los pronunciamientos de los fiscales provinciales de Áncash y Puno. Ayer se sumaron los de Huancavelica y la selva central.

Antes, 27 de 34 miembros de la Junta de Fiscales Superiores del país pidieron al titular del Ministerio Público que “adopte una decisión acorde a los intereses y bienestar de la institución”. Lo que entre líneas se lee como un requerimiento de paso al costado.

En días previos, más fiscales superiores y supremos adjuntos exigieron “sanciones” para integrantes de su institución que estuvieran involucrados en actos de corrupción.

A todo esto se suman las declaraciones que el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), brindó al portal Convoca.pe.

Colchado, quien investiga desde su instancia a Los Cuellos Blancos del Puerto, reafirmó que Pedro Chávarry es miembro de esa organización criminal. Y agregó que, para él, el actual fiscal de la Nación juega para los intereses de Fuerza Popular.

“Es clarísimo que el fiscal del partido fujimorista es Pedro Chávarry, y eso viene desde antes de que saliera a la luz su vínculo con (César) Hinostroza”, manifestó.

¿JUGADA DE CHÁVARRY?



Ayer, los fiscales provinciales de Lima también debían reunirse en la sede central del Ministerio Público, como lo tenían previsto hace una semana, para adoptar una postura frente a la crisis que mantiene en incertidumbre a su sector.

Sin embargo, el encuentro que se iba a realizar en el piso 11 del edificio se suspendió sorpresivamente.

A través de un comunicado suscrito por la presidenta encargada de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, Cecilia Vásquez, se informó de la cancelación de la cita “hasta nuevo aviso”.

Este anuncio fue muy criticado entre los miembros de la Junta con los que logró comunicarse este diario. Indicaron, en primer lugar, que Elizabeth Matute, presidenta titular de la Junta, no tomó la decisión porque se encuentra de licencia debido a complicaciones con su salud.

Asimismo, contaron que se les informó que la suspensión se debió a que Vásquez no conocía de la agenda que se trataría y por eso habría optado por postergar la cita.

Sin embargo, este argumento no fue aceptado por los fiscales. Al cierre de esta edición, se estaban recabando firmas que acompañarán un escrito en el que los fiscales pedirán explicaciones a Vásquez por frustrar la cita.

Por su parte, el fiscal provincial de Lambayeque, Juan Carrasco, manifestó a Perú21 que el Ministerio Público debe ser dirigido “por nuevas generaciones”.

“Nuestra institución debe estar comandada por fiscales que quieran hacer cambios y que hayan demostrado su competencia en casos emblemáticos. Hay que dar paso a los que tengan propuestas concretas para la reforma del sistema de justicia, pero, definitivamente, desde Lima no se pueden hacer esas reformas”, declaró Carrasco, quien investiga a Edwin Oviedo por el caso Los Wachiturros de Tumán.

En las últimas horas circuló un borrador de pronunciamiento de fiscales provisionales en favor de Chávarry, pero trascendió que aún no se convertía en documento oficial pues se seguían recolectando firmas.

Recurrir a magistrados provisionales hace recordar a las maniobras observadas en el Ministerio Público de los 90, cuando Blanca Nélida Colán era fiscal de la Nación y respondía al entonces asesor del SIN, Vladimiro Montesinos.

Chávarry fue secretario general de la Fiscalía cuando Colán estaba en el cargo.

FUJIMORISMO LO BLINDA



Y si faltaba una prueba más del apoyo que le da Fuerza Popular a Chávarry, ayer la dio a conocer el titular de la Corte Suprema, Víctor Prado, quien reveló que la tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, se opuso a que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) se pronuncie sobre la situación del cuestionado fiscal de la Nación.

En entrevista con RPP, Prado contó que en la última sesión de la CAN, Proética propuso que se emita un comunicado en el que se pida la salida de Chávarry, pero la fujimorista Vilcatoma alegó que no existía normativa para ejecutar el planteamiento. La congresista sostuvo luego de que eso no era oponerse a un pronunciamiento.

TENGA EN CUENTA



- El Ministerio Público invocó ayer la “unidad” de sus miembros y a defender la autonomía constitucional de su institución.



- “Siempre he sido leal al velar por la autonomía del Ministerio Público.



- Dediqué estas palabras durante la gestión de Pablo Sánchez, cuando era políticamente cuestionado”, manifestó Chávarry desde Twitter.



- Chávarry aparece en los audios de la vergüenza.