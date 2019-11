El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) suspendió este miércoles la colegiatura del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por un año. La decisión fue adoptada por mayoría según indicó el propio fiscal supremo en diálogo con Willax TV.

Se informó, en ese sentido, que la resolución cuenta con los votos a favor de los consejeros María Catalina Vera Tudela, Víctor Alfonso Alhuay y Víctor Yamunaqué Gómez y los votos en contra de Juan Manuel Salazar y Andy Carrasco.

Esta sanción se produce un día después de que el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca archivó el proceso penal seguido contra Pedro Chávarry por presunto encubrimiento real a raíz de la remoción, el 31 de diciembre del año pasado, de los fiscales José Domingo Pérez Gómez y Rafael Vela del equipo especial del Ministerio Público para los casos Odebrecht y Lava Jato.

Cabe destacar que la resolución del Consejo de Ética no se ejecutaría de inmediato porque el aún fiscal supremo Pedro Chávarry tiene la posibilidad de apelar esta decisión y sería el Tribunal de Honor del CAL el que defina la situación del extitular del Ministerio Público.

Al respecto, Chávarry consideró que la decisión del Consejo de Ética “es inexplicable” y aseguró que “es una más” de las acusaciones que se hacen en su contra por verlo como alguien “incómodo".

“Lo que a mí me está preocupando es mi situación con tantos casos que tengo, por suerte disminuidos, y el que me hace hoy el Colegio de Abogados de Lima que inexplicablemente ha solicitado mi suspensión de un año. Es el Consejo de Ética que, en una primera instancia ha tomado esta decisión. Esto va al Tribunal de Honor al que voy a recurrir en apelación. Este está compuesto por los exdecanos del CAL que estoy seguro que van a tomar las medidas del caso y me van a dar la razón”, manifestó.

Indicó, en ese sentido, que se encuentra “recopilando información para iniciar acciones legales" contra los exparlamentarios y presentadores de televisión que lo han “difamado” porque consideró que han afectado su “honor” y el de su familia.