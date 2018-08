Pedro Chávarry calificó de "antojadizas" las denuncias en su contra

El titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, calificó hoy de "antojadizas" las denuncias que pesan en su contra por protagonizar audios con el suspendido juez César Hinostroza y por admitir, luego de haberlo negado, que sí existió reunión con este y con periodistas.

Tras el saludo protocolar a Daniel Salaverry por su elección como presidente del Congreso, Chávarry dijo que se allanará a la denuncia constitucional que le interpuso el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, pero no dejó de cuestionarla.

"A partir de que he asumido como fiscal de la Nación, recién me interponen una denuncia constitucional, lo cual me preocupa porque me quita espacio para trabajar, debo estar constantemente expresando mi punto de vista ante las antojadizas denuncias que se están presentando", declaró a la prensa.

El fiscal de la Nación insistió en que mintió sobre el encuentro con Hinostroza y hombres de prensa para "salvaguardar" la institución que representa.

"Una reunión con medios no se puede considerar delito, simplemente fue (haberlo negado) porque quería guardar la reserva para las personas que estaban presentes y no atentar la imagen de la Fiscalía", justificó.

Chávarry, además, reiteró que no renunciará al cargo. "Si tuviera motivos para renunciar lo haría", manifestó.