Pedro Chávarry califica como "patraña" denuncia de la fiscal de la Nación por deslacrado de oficinas

El fiscal supremo Pedro Chávarry calificó como una "patraña" la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en su contra por su presunta participación en el deslacrado de las oficinas de sus asesores en enero de este año.

"Esta denuncia desde ya la califico como una patraña. Ha sido realizada por alguien que no tiene ni idea de lo que ha ocurrido ese día y que sigue con la construcción de una teoría que no tiene ni pies ni cabeza", dijo en una entrevista a ATV.

Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación, acusó a Zoraida Ávalos de no haber hecho personalmente la acusación que presentó ante el Congreso de la República.

"( Zoraida Ávalos) está construyendo mal (el caso). Ella no ha hecho ese trabajo, no ha hecho ninguna diligencia [...] Ella no es penalista. Es una fiscal que siempre ha estado en prevención, familia, civil. La habrá revisado y firmado", manifestó.

Según Pedro Chávarry, el testimonio de su exasesora Rosa Venegas, quien lo sindica como la persona que le ordenó que ingrese a las oficinas que habían sido lacradas por José Domingo Pérez, no ha sido sustentado por otros testimonios.

"¿Qué pruebas hay? Hay 17 testigos y ninguno ha acompañado lo que dice Rosa Venegas [...] Sospechosamente, la denuncia no pone lo que inicialmente dijo. Ella varía su versión. Qué le habrán ofrecido en el camino. Es evidente. Ha mentido [...] Está acreditado que ella ingresó a la oficina por su cuenta. Lo han dicho los policías que la han ayudado", comentó Pedro Chávarry.

"Esto ya ha sido archivado por el Congreso de la República. No existe blindaje. Es la razón que ha permitido que se archive esta denuncia [...] Hoy, las denuncias que tengo pendientes en el Congreso son las mismas pero les han cambiado la figura", añadió.

El exfiscal de la Nación aseguró que responderá ante la justicia y que no piensa huir de ella.

"Está en manos del Congreso. Tengo la conciencia tranquila e iré (a responder). No me voy a fugar ni nada por el estilo [...] Yo me voy a saber defender en cualquier terreno y cualquier tribuna", concluyó.