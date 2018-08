Pedro Chávarry asegura que no tiene motivos para dar un paso al costado

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aseguró hoy que no renunciará al cargo, luego de que admitiera que sí se reunió con periodistas en al casa del detenido empresario Antonio Camayo, y alegó que los audios en los que es protagonista no se revelan la comisión de un delito.

Chávarry se había visto comprometido en una grabación con el suspendido juez supremo César Hinostroza, quien lo motivó a tener una reunión con algunos hombres de prensa en la vivienda de Camayo. Esto, en principio, había sido negado por el primero, pero se retractó y dijo que sí existió este encuentro.

En entrevista con Exitosa, el titular del Ministerio Público dijo que accedió a esa cita porque buscaba contrarrestar "una campaña injusta" contra su elección.

"Lo que busca esta gente con sus ataques es que yo me aparte. Pero yo no tengo motivos. No he cometido ningún delito", manifestó.

Asimismo, dijo que cumplirá con su labor "hasta el último día que esté, en el corto, mediano o largo plazo". " A mí no me van a encontrar nada grave, el tema es que como no hay otra situación están creando una atmósfera negativa como si fuera un delito reunirse con los medios", dijo.

En esa línea, sostuvo que los que se oponen a él son los que tiene vínculos con el caso de presuntos pagos de coimas de empresas brasileñas a funcionarios peruanos. "El caso Lava Jato es el gran problema que yo tengo con la gente que no quiere que esto se investigue", expresó.