Un personaje que participó en la sustracción de documentos de oficinas lacradas del Ministerio Público y que, según la ex asesora Rosa Venegas, fue ordenada por Pedro Chávarry , estaba pasando desapercibido hasta hoy. Se trata de César Sandoval Pozo, un militante aprista que mientras asesoraba al congresista Jorge del Castillo en la Comisión de Defensa del Parlamento, hacía lo mismo con el ex fiscal de la Nación.

Aquel 5 de enero, Sandoval acudió a la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay. Según Venegas, este la llamó cuando se encontraba fuera del edificio para que autorizara su ingreso. Como era sábado, era inusual tener la presencia de gente externa a la Fiscalía.

Ella –contó al área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación– bajó para pedirle a seguridad que lo dejen entrar.

Sandoval vestía ese día polo celeste, jean azul, zapatos marrones y llevaba un reloj en la muñeca izquierda. Aunque Venegas aclaró que no lo conocía, admitió que lo había visto antes en la oficina del ex asesor de Chávarry, Juan Manuel Duarte.

Aprista participó en intervención a oficinas lacradas en la Fiscalía. (Perú21) Aprista participó en intervención a oficinas lacradas en la Fiscalía. (Perú21)

“Subimos al piso 9. Cuando llegamos, ingresamos a la sala de reuniones ubicada al costado del despacho del fiscal de la Nación y de la secretaría general. Ahí estábamos el secretario general, Aldo León Patiño; el jefe de gabinete de asesores, Max Aranda; el señor César Sandoval, y yo”, declaró.

La versión de la ex funcionaria es sencilla de corroborar. César Sandoval fue grabado por una de las cámaras de seguridad ubicadas en los pasillos del piso 9. Caminaba al lado de Pedro Chávarry, quien era resguardado por su seguridad, Juan Víctor Arias, y junto a Aranda y la misma Venegas.

¿Pero qué hacía ahí Sandoval, quien en Twitter se presenta como abogado y estudiante de maestría?

Según Pedro Chávarry, que declaró al mismo despacho de Enriquecimiento Ilícito el 19 de febrero, conoció a Sandoval en el Parlamento, el día que declaró ante la Comisión de Defensa por la fuga del ex juez César Hinostroza. Eso sucedió el 18 de octubre de 2018.

Esa vez, dijo, el asesor del parlamentario Jorge del Castillo –que preside la referida comisión– se le acercó para ofrecerle sus servicios.

“Me indicó (Sandoval) que en algún momento necesitaba un asesoramiento a las marchas en mi contra y el tratamiento que debería darles a las mismas; me indicó que podía orientarme en esa materia (...) me dijo, además, que me podía orientar en diversas comisiones que me citaban y las denuncias que algunos congresistas habían hecho en mi contra”, relató Chávarry en su manifestación, a la que accedió Perú21.

Esta última revelación resulta importante si consideramos que el Apra y el fujimorismo blindaban a Chávarry cada vez que se discutía una denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Parece que Sandoval cumplía y bien con sus asesorías.

TENGA EN CUENTA



- Perú21 se comunicó con Jorge del Castillo, quien señaló que César Sandoval “actuó a espaldas” de su despacho. Informó que ayer mismo lo cesó del cargo.



- El funcionario es militante aprista desde 2005, según registra Infogob. Además, trabajó en el Ministerio de Agricultura durante el último gobierno aprista.



- Sandoval no contestó nuestros mensajes en Facebook.