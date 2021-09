El ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, utilizó su cuenta de Twitter para advertir que sería “lamentable” si el ex presidente Ollanta Humala no rechaza el golpe de Estado del mandatario Nicolás Maduro en Venezuela.

"Sería lamentable que el ex presidente @Ollanta_HumalaT guarde silencio, y no condene el golpe de Estado en Venezuela"

Cabe resaltar que durante el gobierno de Ollanta Humala, el ex presidente era evasivo con las preguntas sobre el régimen de Nicolás Maduro y en otras ocasiones, incluso, justificó la crisis y violencia en Venezuela como asuntos que le pertenecen a los "asuntos internos" de ese país.