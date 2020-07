El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró que pese a tener “diferencias” con ciertas agrupaciones políticas, eso no lo descalifica para dialogar de cara a lo que será su presentación ante el Congreso de la República para solicitar el voto de investidura.

En RPP Noticias, recordó que ayer culminó el trámite de invitación a los nueve partidos con representación política en el Parlamento y solo están pendientes las respuestas del Frente Amplio y de Unión por el Perú (UPP), que consultarán antes a sus bases.

“De esta forma, con total amplitud, libertad (poder) intercambiar impresiones. Creo que el diálogo en democracia es fundamental, eso no implica que estemos claudicando de nuestros principios, convicciones democráticas o posiciones ideológicas y políticas, o que tampoco uno evite o borre su pasado”, expresó.

“El hecho de que haya tenido y tenga marcadas diferencias con el fujiaprismo no me descalifica para conversar. Por el hecho de sentarme a dialogar con Fuerza Popular, eso no significa que vaya a retroceder en mi forma de pensar”, añadió.

De otro lado, Cateriano anunció que para las elecciones generales del 2021 se solicitará la presencia de una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) “para que el proceso sea absolutamente normal, neutral y limpio”.

“El objetivo del presidente Vizcarra es garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas. En ese sentido algo de experiencia tengo porque en la anterior oportunidad, cuando ocupé la PCM, tuvimos desde el gobierno un trabajo en ese sentido”, recordó.

El primer ministro también refirió que este domingo se trabajará en el Consejo de Ministros la elaboración del programa de gobierno, para lo cual se recogerá el aporte de cada sector y así afrontar la lucha contra el coronavirus (COVID-19), además de relanzar el programa económico para salir de esta crítica situación.

“Hemos exhortado ayer en la sesión del Consejo de Ministros a los responsables de sectores como Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Energía y Minas para priorizar las medidas que permitan destrabar proyectos, impulsar aquellos que están detenidos por trámites burocráticos”, enfatizó.

Finalmente, Cateriano reiteró la necesidad de que sustente el pedido de confianza ante el Congreso antes de 28 de julio, a fin de que el presidente Martín Vizcarra pueda dar su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias con el voto de investidura ya decidido.

“Permitirá que el presidente Martín Vizcarra dirija su mensaje a la Nación por mandato de la Constitución ante el Congreso el 28 de julio ya con un gabinete y el voto de investidura obtenido, que espero me lo concedan”, subrayó.

“Yo no he hecho la exigencia de la fecha, hemos conversado con absoluta franqueza. El diálogo que hemos tenido con el presidente Merino y los integrantes de su Mesa Directiva ha sido abierto, transparente, pero lo que finalmente reiteré es la necesidad de concurrir antes de 28 de julio. La fecha la podrá determinar el Congreso y espero que esto lo defina”, agregó.

