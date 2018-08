Pedro Cateriano: "Emplear la mentira desacredita no solo al Gobierno sino al presidente"

El ex primer ministro Pedro Cateriano dijo creer esta tarde que el presidente del Consejo de Ministros (PCM), César Villanueva, "ha puesto al Gobierno en una situación complicada" con las últimas entrevistas donde se refirió a los encuentros recientemente revelados que sostuvieron el mandatario Martín Vizcarra y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Creo que César Villanueva ha puesto al Gobierno en una situación complicada [...] no entiendo su actitud porque no es una respuesta cualquiera, simplemente el titular de la PCM ha utilizado la mentira como arma de defensa política, y emplear la mentira, desacredita no solo al Gobierno, sino, fundamentalmente al presidente", sostuvo en diálogo con RPP.

Como se recuerda, el domingo Villanueva dijo que el jefe del Estado "puede haberse olvidado" de las reuniones que sostuvo con la excandidata presidencial.

Vea también Alejandro Toledo disfruta en restaurante de California [FOTOS]

“Yo no sé. Puede haberse olvidado. El 30 de abril o fines de abril yo señalé públicamente la importancia de la reunión de bancadas para el tema de las facultades especiales”, manifestó.

En esa línea, Cateriano indicó que el primer ministro debería "reflexionar seriamente" y hacer una autocrítica sobre su desempeño.

"Creo que el primer ministro tiene que reflexionar seriamente, hacer un examen autocrítico de lo que ha sido su papel, porque con esta respuesta que dio el día de ayer, no solamente se pinta de cuerpo entero, sino que compromete la figura y la credibilidad del presidente", declaró.

Vea también Ollanta Humala deberá declarar dónde pernoctará cuando viaje al interior del país

Por otro lado, el también exdiputado consideró que Martín Vizcarra "pecó de ingenuidad" al creer en la palabra de Keiko Fujimori sobre la reserva de las reuniones que sostuvieron ambos.

"Creo que el presidente ha pecado de ingenuidad. De absoluta impericia por confiar en Keiko Fujimori", sostuvo.

En esa línea, se mostró confiado en que el mandatario no volverá a cometer un error de tal naturaleza, "porque pone a la institución de la Presidencia de la República en una situación complicada".

Precisó que la revelación de la ex candidata presidencial constituye "una acción política desesperada de Fuerza Popular, no solo como consecuencia de la revelación de los audios, sino fundamentalmente por la desaprobación ciudadana hacia su lideresa".