En una conferencia de prensa, y sin la compañía de los otros tres integrantes de la Mesa Directiva, como se anunció inicialmente, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, rechazó “enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza” al gabinete que preside Pedro Cateriano.

Según dijo, él convocó al jefe del gabinete a su despacho, antes de su exposición ante el Pleno del Congreso, para expresarle el descontento de algunas bancadas políticas respecto de algunos ministros.

“Fue un ejercicio democrático que Cateriano, dijo, conoce bien como político ducho que es”, y se justificó indicando que lo que hizo fue en aras de que el gabinete renovado tuviera una respuesta favorable a su pedido de confianza.

“Lo llamé y nos reunimos, no en la esquina del chino ni en un sitio a escondidas para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete” expresó, tras señalar que le trasladó a Cateriano las observaciones de las diferentes bancadas sobre tres ministros. Especificamente, sostuvo, los titulares de Trabajo, Martín Ruggiero; de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y de Educación, Martín Benavides. En el caso de estos dos últimos, alegó, por las interpelaciones que estaban pendientes de debate en el Pleno.

El presidente del Parlamento criticó que se pretenda soslayar el tema fundamental que fue el fracaso gubernamental de Martín Vizcarra en la atención de la crisis sanitaria con la reforma universitaria.

Agregó que en lugar de enmendar sus errores, el mandatario expuso al jefe del gabinete a la situación que derivó finalmente en el rechazo del voto de confianza. Debido a ello responsabilizó al jefe de Estado de la actual crisis política.

“Cateriano no convenció, sólo presentó dos páginas de salud y no resolvió el problema que nos preocupa a todos; hay 50 mil muertos, eso tenemos que decirlo, no podemos quedarnos callados”, indicó.

Merino, además, enfiló sus baterías contra los medios de comunicación. Acusó al presidente de la República, Martín Vizcarra, de utilizar todo el aparato público y medios de comunicación “para golpear al Congreso de la República como institución, al titular de Legislativo y a las bancadas”.

“No podemos permitir que se pretenda debilitar el proceso electoral que estamos a puertas, no es la forma”, agregó.

En tal sentido, pidió a los medios de comunicación que no se dejen utilizar por el gobierno ni se presten a “jugarretas” que pretenden confundir a la población.

”Ese manejo que hace el presidente lo rechazo. El presidente ha hablado de chantaje y a sus amigos del señor Cateriano les abren las puertas en todos los medios para agredir al Congreso. Somos una institución democrática, no estamos con chantajes ni prebendas”, refirió.

La intervención exaltada de Merino fue en respuesta a lo dicho en la víspera por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien, primero ante el Pleno y luego en declaración al diario El Comercio, lo identificó como el emisario de las bancadas que condicionaron el voto de confianza a la salida del gabinete del titular de Educación, Martín Benavides.

“El presidente del Congreso me llamó por teléfono a la Presidencia del Consejo de Ministros y me dijo que quería hablar urgentemente conmigo. Fui a su despacho, días antes de esto [la presentación ante el pleno] y me dijo, en privado, en la oficina de la Presidencia del Congreso, que no había consenso para extenderme el voto de confianza por la presencia y ratificación del ministro de Educación. Yo, simplemente lo escuché y al despedirme le dije “recuerda lo que fue el primer gobierno del presidente Belaunde, en donde el ejercicio abusivo de los mecanismos de control político ocasionaron la inestabilidad del gobierno y como acabó eso con un golpe de Estado”, no le dije más”, refirió Cateriano.

VIDEO RECOMENDADO

SJL: personas hacen cola para reclamar los montos de sus recibos de luz