Pedro Cateriano: "Esta investigación está hecha con mala fe"

“Usted tiene carro, ¿verdad? No puedes comparar un Audi A4 con un A6. No se puede hablar de sobrevaloración. El gobierno de Alan García compró los helicópteros calatitos. Nosotros hemos comprado con armamento, blindados y artillados”, señaló el ex ministro Pedro Cateriano a Perú21 cuando se le preguntó por la diferencia de 10 millones de dólares entre helicópteros de versiones parecidas (2010 y 2015) y que han dado pie a la apertura de una investigación fiscal.

Cateriano confía que esta pesquisa sea archivada porque alega que “hay mala fe” en la investigación. Además, dijo que la Contraloría indagó por dos años esta compra y no encontró nada.

Documento de fiscalía.

“Hay acusaciones con el mismo argumento que han sido archivadas. Una de ellas es la de los aviones Spartan y otra es la del satélite que se compró a Francia”, advirtió.

Pedro Cateriano resaltó que los 24 helicópteros tienen garantía. Muestra de ello, dijo, es el Centro de Mantenimiento del Ejército en La Joya (CEMAE), que se ha construido con el acuerdo de gobierno a gobierno con el cual se hizo la compra.

El ex ministro de Defensa dijo, primero, que en La Joya había simuladores de vuelo “que es lo que no se dice”. Sin embargo, cuando Perú21 le replicó que tenía información confiable de que el simulador de vuelo aún no llega al Perú (componente adicional que debía ser entregado por Rusia), recordó que aún no lo teníamos en el país. Justificó que “eso se tendrá cuando todo (el CEMAE) esté construido”. Cateriano culpó de la demora a una conspiración política de los opositores.

“Yo no he firmado contratos con traficantes de armas”, concluyó.

Sobre la citación de hoy a la Comisión de Defensa del Congreso, no confirmó ni descartó su presencia. Solo atinó a decir que le había enviado una carta al presidente de la comisión (Jorge del Castillo).

Pedro Cateriano nos hizo llegar la carta en la que señala que la invitación no se ajusta a lo que señala la Constitución y descartó problemas con el satélite francés.