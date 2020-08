El vocero de la bancada Frente Amplio, Lenin Checco, justificó su voto de confianza al gabinete de Pedro Cateriano alegando que la mayoría de la población no respalda al gabinete ministerial y porque, dijo, ninguno de los ejes que planteó su agrupación al Ejecutivo fue atendido en el discurso del premier.

“Nosotros (en el Frente Amplio) no votamos por nuestros intereses. Antes de tomar una propuesta, he viajado por el sur del país, consultando y legitimando mi voto. No es un interés del partido o de una bancada, sino de la mayoría de la población que representamos. Puede preguntar en el sur del país si estaban de acuerdo o no con el señor Cateriano y el 90% le va a decir que no, no es un tema subjetivo o ideológico”, dijo en declaraciones a RPP.

Esta mañana y luego de casi un día completo de debate, el Pleno del Congreso rechazó el voto de confianza solicitado por Pedro Cateriano, quien obtuvo solo 37 votos a favor. Cincuenta y cuatro congresistas votaron en contra y 34 se abstuvieron. El Frente Amplio votó en bloque en contra con siete de sus ocho parlamentarios.

Debido a esto se genera la crisis del gabinete ya que tanto Cateriano como el resto de ministros deberán presentar su carta de renuncia ante el presidente Martín Vizcarra.

Al ser consultado sobre qué persona podría obtener el respaldo del Frente Amplio como nuevo primer ministro, Lenin Checco dijo que no se trata de tener “un plan A o un plan B”, sino de trasmitir al Ejecutivo el sentir de la población a través del Congreso.

“Estamos pidiendo, a través del Congreso, al Ejecutivo que escuche a 30 millones de ciudadanos, no que escuche a un grupo de poder que ha estado gobernando más de 199 años. (...) Nuestra posición no es un tema de izquierda o de derecha, sino de que las políticas públicas de salud y economía estén a favor de la mayoría de peruanos. ¿Qué premier quiere la población? Uno concertador que tenga las cosas claras”, aseguró el portavoz del Frente Amplio.

Checco concluyó señalando que el Frente Amplio estuvo dispuesto a dialogar con Pedro Cateriano, pero no vieron ninguno de los puntos que plantearon en el diálogo con el primer ministro en su discurso: salud comunitaria, reactivación económica a través de la pequeña agricultura y mypes, y lucha frontal contra la corrupción.

