El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el ex canciller José Antonio García Belaunde se han enfrascado en un enfrentamiento verbal, debido al presunto espionaje de militares peruanos a favor de Chile.

"No voy a interferir con declaraciones públicas que ahora competen al canciller ni a polemizar con ninguna persona. No vale responder (…) ni al apristón de José Antonio García Belaunde", dijo Pedro Cateriano a su salida del Congreso.

Este comentario de Cateriano se debe a que García Belaunde consideró que a excepción del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno no ha manejado correctamente el presunto espionaje que se habría orquestado desde Chile.

"Es una falta de prolijidad culpar al abogado de los marinos (de filtrar el tema) y dejar ingresar a la prensa a una audiencia. Por Dios, me reafirmo: fue un manejo muy descuidado", expresó el ex canciller en diálogo con Exitosa.

"No tengo nada de qué avergonzarme. Yo no pedí luz verde a nadie. Manejé profesionalmente la Cancillería. Si me mandan pullazos es porque no tienen nada que decir contra mi gestión", agregó en respuesta a Pedro Cateriano.

El titular de Defensa, en tanto, enfatizó que no volverá a referirse al presunto espionaje de Chile ni a “interferir con declaraciones públicas”. “Como ministro de Defensa, debo guardar silencio”, agregó.