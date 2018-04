Pedro Cateriano: "En el caso de Ollanta Humala se están violando derechos fundamentales"

Un grupo de ex ministros del gobierno nacionalista, encabezados por el ex premier Pedro Cateriano, visitaron esta tarde al ex presidente Ollanta Humala, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en la Diroes por el caso Odebrecht.

A su salida del recinto penitenciario, el ex jefe del gabinete ministerial exhortó a los magistrados del Tribunal Constitucional a que resuelvan en favor del hábeas corpus que presentó la defensa del ex mandatario para dejar sin efecto la prisión preventiva.

"Confiamos en que el martes se resuelva el caso, que ya es arbitrario, que viola los derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa (...) Exhortamos a las magistrados que apliquen la Constitución y la ley, y le permitan al presidente Humala y su señora defenderse en libertad", subrayó Pedro Cateriano.

Recordemos que el Tribunal Constitucional suspendió el debate sobre el hábeas corpus para el 10 de abril. Ese día se analizará el recurso presentado por Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes cumplen prisión preventiva por la investigación que se les sigue por los presuntos delitos de lavado de activos en el caso Odebrecht.

"Esta situación no solo lo afecta al ex presidente y a su esposa, sino también a sus hijos de manera especial", agregó Cateriano.

A la sede de la Diroes se hicieron presentes Aldo Vásquez (ex ministro de Justicia), Milton von Hesse (ex ministro de Agricultura), Diana Álvarez Calderón (ex ministra de Cultura), Piero Ghezzi (Ex ministro de Producción) y Alonso Segura (ex ministro de Economía).