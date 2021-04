Con las actas de votación procesadas al 92% por la ONPE, al cierre de esta edición, es un hecho que los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) disputarán la segunda vuelta electoral para definir al nuevo presidente del Perú. El primero consiguió 18.95% de los votos, mientras que su rival se quedó con 13.26%. Si bien ambos han señalado que esperarán los resultados oficiales, ya empezaron a convocar a los partidos que quedaron relegados con la finalidad de recibir sus respaldos.

Fujimori fue la más directa. El último domingo, se dirigió a Hernando de Soto, el candidato presidencial de Avanza País, y lo invitó a “trabajar juntos”. “Creo que más allá de diferencias, también hay grandes coincidencias (con De Soto): la defensa de la Constitución y nuestro pensamiento de cuál es el modelo de país que queremos tener”, declaró a la prensa.

Sus palabras fueron escuchadas por De Soto –exasesor económico del exmandatario Alberto Fujimori, padre de Keiko– y ayer por la mañana se tomó el tiempo de responderle desde la puerta de su casa. Para ese momento, el conteo de la ONPE arrojaba un empate técnico por el segundo lugar entre los dos candidatos.

“Tengo que meditar, porque acabo de ver la declaración, las palabras dulces y simpáticas de Keiko, pero prefiero que avance el conteo y vamos a ver verdaderamente quién debería hacerle la propuesta a quién. No sabemos quién ha ganado”, sostuvo.

Desde Renovación Popular también se pronunciaron. El candidato Rafael López Aliaga destacó que Pedro Castillo sea “pro vida y pro familia” y aseguró que “no lo veo tan de izquierda” . “Si llega a ser presidente, habrá que ayudarlo para que saque el país adelante, él refleja un sentimiento real del Perú”, indicó.

Jorge Montoya, candidato a la vicepresidencia de López Aliaga, dejó abierta la posibilidad de que su partido endose votos a Castillo. Aunque puso algunas condiciones.

“(Castillo) tendría que definir si es comunista o no, si es totalitario o no; ha dicho que va a cerrar el Congreso y el Tribunal Constitucional (...) si va a respetar la democracia, podemos tener puntos de acuerdo, pero si es comunista, definitivamente no, porque el comunismo no cree en la democracia”, expresó en RPP.

Otro de los que se pronunciaron fue Yonhy Lescano, el candidato presidencial de Acción Popular. Lescano dejó en claro que no apoyaría ninguna de las dos propuestas, pero aclaró que su partido aún debe debatir esa decisión.

“Nos resulta difícil tomar alguna determinación por una u otra opción, primero porque hay una opción que claramente está vinculada al Movadef (Pedro Castillo), y por otro lado hay una opción vinculada a la corrupción; hay acusaciones, fiscales en contra de la candidata (Keiko Fujimori)”, expresó en Canal N.

Por su parte, la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, dijo en un breve video que difundió que está dispuesta a “dialogar y trabajar con todas las fuerzas políticas democráticas de nuestro país”. Anteriormente, Mendoza dijo que no se sentaría a conversar con el fujimorismo.

Desde el Partido Morado, que lidera el candidato Julio Guzmán, indicaron a Perú21 que hoy sostendrán una reunión partidaria para definir una postura política. Dentro de la agrupación hay mucha oposición al fujimorismo, indicaron la fuentes.

Los dos meses que restan para la segunda vuelta serán decisivos.

Vladimir Cerrón adelanta que indultarán a Antauro Humala

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y de Pedro Castillo, adelantó ayer que, de llegar a ser gobierno, se indultará a Antauro Humala, condenado a 19 años de cárcel por homicidio, secuestro y rebelión en el caso ‘Andahuaylazo’.

Cerrón, condenado por corrupción como gobernador de Junín, fue tajante en esa postura, pese a que esa es una decisión presidencial que le tocaría tomar a Castillo. “Antauro debe ser indultado por exceso de carcelería; ha cumplido una pena y ha hecho una redención”, dijo ayer en Canal N. La sentencia contra Humala está vigente y se cumple todavía en 2024.

Tenga en cuenta

-Pedro Castillo invocó a los demás partidos a dialogar pensando en segunda vuelta. “Se necesita ordenar el país en el seno mismo del pueblo”, dijo.

-Fernando Rospigliosi, candidato al Congreso por Fuerza Popular, reafirmó que Keiko Fujimori indultará a su padre Alberto Fujimori de llegar a la Presidencia. Y descartó que Antauro Humala tendrá ese beneficio.

