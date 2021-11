La decisión del presidente Pedro Castillo de mantener en sus puestos al ministro de Defensa, Walter Ayala, y a su secretario Bruno Pacheco, implicados en las presiones indebidas a los excomandantes generales del Ejército y la FAP, habría mortificado a la premier Mirtha Vásquez, según fuentes cercanas a ella.

Ayer, el titular de Defensa se jactó del aval del jefe de Estado. “Puse mi cargo a disposición y el presidente me ha dicho que siga trabajando. Me acerqué a Palacio, he hablado con el presidente y tengo la conciencia tranquila. Yo no me corro de nada, tengo la conciencia tranquila, si no he hecho nada, por qué voy a renunciar”, afirmó en los exteriores del Congreso.

MIRA: Palabra empañada

PREMIER SIN APOYO

La expectativa sobre la salida de Ayala había tomado fuerza con las declaraciones de Vásquez, quien el lunes sostuvo que se “tomarían decisiones que se comunicarán en las próximas horas”. Es más, ese mismo día Ayala puso su cargo a disposición del presidente.

Transcurrieron las horas y Castillo nunca lo sacó, quedando en claro que no considera graves los últimos hechos vinculados a Ayala sobre el intento de manipulación de los ascensos en el Ejército y en la Fuerza Aérea del Perú, aunque, valgan verdades, la presión venía del propio mandatario.

El sinsabor en Vásquez se habría evidenciado al no viajar a Ayacucho para la actividad del balance de los 100 días de gestión gubernamental.

Las fuentes de Perú21 sostuvieron que, en efecto, Vásquez estuvo muy mortificada por la decisión del presidente. El malestar incluso generó que redes sociales se especulara sobre una posible renuncia de la premier que luego ella pareció desmentir cuando la PCM tuiteó: “Mirtha Vásquez: Hoy seguimos avanzando en las prioridades del país”.

FUE BARRANZUELA

El ministro Ayala se presentó ayer ante la Comisión de Justicia para explicar las razones técnicas sobre la autorización que dio su sector para la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía en Lima y Callao en la lucha contra el crimen.

El nulo sustento técnico generó criticas entre los congresistas; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la lavada de manos sobre la decisión, pues dijo que esta la tomó el exministro Luis Barranzuela.

“El mismo ministro del Interior está firmando y nos estaba pidiendo. ¿Qué puedo hacer yo?¿Decirle que no? Fue pedido de Barranzuela. No fue una iniciativa del Ministerio de Defensa, fue una respuesta a la solicitud”, declaró. Ayala también aprovechó el momento para atacar a los excomandantes generales e insistir en que es “un juego político” de ellos.

RENUNCIA EN EL MINDEF

En tanto, la crisis en el sector se agrava pues el jefe del gabinete de asesores del Mindef, el contralmirante AP Luis Ramos Vargas, informó sobre su renuncia al cargo sin dar detalles de su decisión. Según un portal periodístico, su salida habría estado motivada por contrataciones irregulares en la gestión de Walter Ayala.

TENGA EN CUENTA

La bancada de Somos Perú presentó una moción para declarar persona no grata a Walter Ayala . En el documento también solicitan su renuncia.

Hoy sesionará el Pleno del Congreso y se dará cuenta de la moción de interpelación al ministro.

La Comisión de Defensa del Congreso citó para este viernes 12 a Ayala.

VIDEO RECOMENDADO

null null