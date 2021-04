El exdefensor del Pueblo Walter Albán considera inviable la desactivación del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, como lo propone el candidato presidencial Pedro Castillo. Aquí explica sus razones.

¿Qué impresión tiene sobre la arremetida de Castillo contra entidades autónomas?

Esas afirmaciones son desafortunadas, tanto en el fondo como en la forma. Yo creo que Castillo nunca imaginó pelear la segunda vuelta electoral. En este país estamos acostumbrados a frases grandilocuentes para ganar respaldo, pero todo eso denota que hay mucha improvisación. Castillo se hace un flaco favor con declaraciones como esta. Nadie puede imponer su voluntad por encima de los demás. Eso está fuera de discusión y el docente Castillo tiene que aprender.

Walter Albán

El candidato Castillo expresa una aparente insatisfacción sobre el accionar del TC para justificar su eliminación.

El candidato tiene una visión de la democracia muy vaga y equivocada. Los tribunales no están para resolver conforme a lo que todo el mundo considera mejor, sino sobre la base de criterios constitucionales y legales. Ir por la eliminación del TC sería asumir un rol autoritario donde no se quiere respetar la institucionalidad. Esta es parte de una campaña populista de alguien que no tenía ninguna posibilidad, que contra todos los pronósticos resultó ganador.

¿Y por qué cree que Castillo quiere desactivar la Defensoría del Pueblo?

Eso me sorprendió. En el campo, el ejercicio del poder se mira en bloque, como si todo formara parte de lo mismo y las instituciones se condujeran de la misma forma. Esa percepción errada tiene que ir cambiando con un ejercicio pedagógico sobre la política. Castillo tiene que entender que estamos en una democracia y hay que distinguir las funciones. Si una institución ha jugado un rol valioso para buscar soluciones, para evitar los conflictos y la violencia, ha sido la Defensoría del Pueblo, y lo ha hecho con pocos recursos. La Defensoría fue la que impulsó, y eso lo debería saber Castillo como rondero que es, que las rondas campesinas ejercieran una función jurisdiccional.

¿Es viable desactivar el TC y la Defensoría del Pueblo?

Eso es imposible. Castillo tiene que saber que no estamos eligiendo a un rey o a un emperador, sino a un presidente.

¿Y si Castillo considera esto dentro de la redacción de una nueva Constitución?

Podría cambiarse la Carta Magna, pero dentro de los parámetros de la actual Constitución.

