Manteniendo el mismo argumento ya rechazado por el Poder Judicial de cuestionar la legalidad de la detención de su patrocinado el 7 de diciembre de 2022 por el golpe de Estado, la defensa del expresidente Pedro Castillo volvió a plantear ayer un nuevo recurso que busca anular la acusación contra el exmandatario por esta ruptura del orden constitucional.

En la audiencia de inicio de control de acusación en su contra y de otros procesados por esta acusación, el hoy preso ex jefe de Estado repitió que no cometió delito alguno cuando anunció el cierre del Congreso y de otras instituciones.

“Se me acusa de cometer un delito que no cometí. En qué parte del Código Penal o de la Constitución se menciona el golpe de Estado. No he cometido el delito de rebelión. Solo leí un documento sin ninguna consecuencia. No ha habido argumento más que lo que dice un reportaje de televisión. ¿Desde cuándo leer un discurso se convierte en un delito de rebelión? ¿Desde cuándo un discurso tiene municiones?”, señaló Castillo en su intervención.

El juez supremo de investigación, Juan Carlos Checkley anunció que este pedido se resolverá en la audiencia de próximo 21 de mayo a las 11:30 horas.

En este caso también están involucrados los exministros Betssy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez. El Ministerio Público ha solicitado 34 años de prisión contra el golpista exmandatario, mientras que para los tres exministros espera una sentencia de 25 años de encierro.

Precisamente, Sánchez ha sido autorizado por el Poder Judicial para viajar a Estados Unidos, atendiendo a una invitación de la embajada de ese país en su condición de congresista. Ello, pese a que para la Fiscalía existe riesgo de fuga ante su pedido de prisión.

