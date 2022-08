No se cansa de arremeter contra la prensa. El presidente de la República, Pedro Castillo, volvió a cuestionar la labor de los medios y aseguró que tienen como objetivo hacer creer a la ciudadanía que su Gobierno va a actuar igual a las gestiones pasadas.

Durante una reunión en Palacio de Gobierno, con el fin de reafirmar el beneficio de trabajadores del sector salud, el jefe de Estado dijo que los medios pretenden “marear a la población”.

“Siendo Gobierno no podemos desatender a la población que sabemos quienes son los más emergentes en el país y hay muchísimos derechos que hay que emprender recuperarlos. Eso le duele a la gente cuando no conocen el país. Nos quieren hacer entender, a través de sus pantallas de información, mareando a la población haciéndole creer que hemos venido a hacer lo mismo que los gobiernos anteriores”, enfatizó.

Seguidamente, aseveró que desde el Ejecutivo no tienen tiempo para “entretenerse” con cosas que vayan más allá de su labor, en referencia a los constantes cuestionamientos a su gestión por las investigaciones de la Fiscalía contra él y su entorno.

“No tenemos tiempo para entretenernos en otras cosas, pero hay gente que se le ha metido a la cabeza, a través de la pantalla, diciendo ‘sí, pues, mira el Gobierno esto, lo otro’”, mencionó.

Asimismo, se refirió a la decisión que tomó el Congreso de la República al no autorizar su viaje a Colombia para la toma de mando del nuevo presidente Gustavo Petro. Castillo Terrones calificó el hecho de una “vergüenza”.

“Miren lo que acaben de hacer con nosotros con el tema de que no hemos podido ir a la asunción de mando de un compañero nuestro en Colombia. Esto no se ha visto nunca en la historia del país. Es una vergüenza en América Latina y en el mundo. El otro lado tiene su agenda y nosotros no podemos entretenernos en eso”, expresó.

