Rober Chiabra, actual congresista de Alianza para el Progreso dio su punto de vista respecto a la designación de Guido Bellido como premier, además de señalar el perfil que espera del futuro ministro de Defensa, cartera de la que él estuvo a cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Congresista Roberto Chiabra

¿Qué sensación tiene usted después de conocer a la persona que estará a cargo de la PCM?

Todos sabemos que es una decisión del presidente de la República nombrar a la cabeza de su gabinete, hay que conocer la composición total del gabinete y ver cuando se presenten ante el Congreso... el cómo van a ejecutar todo lo que el presidente dijo ayer que prácticamente son las buenas intenciones, pero la realidad la tiene que demostrar el gabinete del primer ministro cuando exponga ‘el cómo’ van a poner en función todo lo que ellos han prometido el día de ayer.

¿La bancada de Alianza para el Progreso verá con buenos ojos a alguien que tiene una investigación por apología al terrorismo?

Lo que hay que ver es como está esa investigación, en qué nivel está y qué tipo de apología ha hecho. Lo que se conoce es que consideró que Edith Lagos era una luchadora social y no una terrorista, si es por ahí yo creo que hay que verlo; el segundo punto es el contenido de su programa político que es lo que más interesa... qué cosa es lo que presenta.

¿No se esperaba a un premier y a un gabinete que genere consenso en las bancadas que están representando todos los peruanos?

Yo esperaba que el primer ministro fuera Rodríguez Cuadros, pero lo escuché el día de ayer que dijo que no iba a formar parte de este gabinete, eso me llamó la atención porque una persona del nivel de él que no quiera formar parte a pesar de que ha estado varias veces reunido con el presidente, ya me llamaba la atención. Nosotros no podemos obligar al presidente a que escoja al primer ministro que queremos, el presidente escoge el primer ministro que está en relación directa con la intención de su gobierno.

Usted ha sido ministro de Defensa, ¿cuál cree que va a ser el perfil del ministerio de Defensa teniendo en cuenta el perfil de premier?

Yo justo estuve conversando con Guido Bellido ayer en la reunión que hubo después de la juramentación y yo le decía que un hecho positivo del presidente era de emplear la ingeniería militar para toda la recuperación particular de los colegios, que durante dos años no se ha hecho nada y que dan vergüenza. También le dije que debe colocarse como ministro de Defensa a una persona que represente a las FF.AA. y que no genere ninguna situación de incomodidad, hay que ser bien inteligentes para darse cuenta cómo esta el escenario fuera del gobierno, lo que sabemos nosotros es la ciudadanía. Hay una ciudadanía que esta expectante para ver la conformación del gabinete.

¿Cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas ahora? ¿Cómo lo ve usted?

Desde el año 80 ya se ha borrado del diccionario militar la palabra golpe. Hoy en día los golpes son blandos y se dan en el Congreso, porque eres héroe y mañana eres una persona a la que van a enjuiciar y tienen que tener bastante cuidado, por eso es que hay una posición de respeto y respaldo. Es una posición profesional de las Fuerzas Armadas mantener una neutralidad en las cuestiones de orden político, eso es lo que va a encontrar el próximo ministro. Quiero que el próximo ministro sea una persona que con su trayectoria nos señale que va a respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y que tiene que comprender que las Fuerzas Armadas son del Estado, no son del gobierno de turno y le deben respeto.

