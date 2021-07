Mediante una carta pública al presidente de la República Pedro Castillo, las diferentes parlamentarias de la mayoría de partidos del Congreso, se unieron en contra de la posible elección de Roger Nájar Kokally como Presidente del Consejo de Ministros, quien se hizo conocido por embarazar a una niña de 14 años y cuando él tenía 30.

A través de su cuenta de Twitter la congresista del Partido Morado, Flor Pablo, publicó un documento donde le pide al presidente Castillo que “no incluya en su gabinete a personas involucradas en actos de violencia contra las mujeres, niñas y niños”, finaliza su petición colocando el hashtag “Gabinete sin agresores”.

La carta no solo fue firmada por la parlamentaria ‘no agrupada’, sino también se le suman otras mujeres del Congreso como Rosangella Barbaran, Susel Paredes, Marleny Portero, Silvia Monteza, Rosselli Amuruz, Milagros Jáuregui de Aguayo, Adriana Tudela, Rocío Torres Salinas, Patricia Juárez, Karol Paredes, Mery Infantes, Norma Yarrow, entre otras congresistas.

Ellas pertenecen a los partidos de Fuerza Popular, Avanza País, el Partido Morado, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular.

En el oficio se puede leer que “exhortan” al presidente Castillo a “que no incluya en su gabinete ministerial a personas involucradas en actos contra la violencia de mujeres, niñas y niños”, añadiendo que “el Bicentenario de la República debe iniciarse dando mensajes de compromiso con las mujeres de nuestra patria”.

Las congresistas lanzaron esta carta en contra de la elección como Presidente del Consejo de Ministros de Roger Nájar Kokally, un allegado a Perú Libre, ex candidato al Congreso y quien fue denunciado por no reconocer a su hija Grace Kelly.

En 2009, según informe de Día D, Nájar presionó a su ex pareja Sandra Escudero, para que abortara y de no hacerlo, no cumpliría con darle ayuda económica. Por este motivo, se comenzó un proceso judicial que le obligó a pagar 70 soles mensuales. Después de un tiempo Najar dejó de cumplir, fue citado para someterse a la prueba de ADN y no acudió.

La gente de Cerrón en el gabinete

La primera imposición de Cerrón –a la que ha cedería un débil Castillo– es la de Roger Nájar a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sus antecedentes académicos son inexistentes. Nájar terminó el colegio y no registra luego carrera técnica ni profesional concluida.

Más bien resalta por su prontuario moral. En Ucayali, su región natal, lo conocen por haber embarazado, a sus 30 años, a una menor de 14 años y negarse a reconocer a la niña que nació de ese despreciable acto. Pero también –y así nos lo recuerda el periodista ucayalino Alex Carrasco, del canal 5 de la ciudad selvática– por el único oficio que desarrolló: la extracción de madera con la empresa Complejo Agro Industrial de la Selva S.R.L. entre 1987 y 2005.

El siguiente oficio en que Nájar tuvo un cargo (de director) fue en la revista Vocero de Perú Libre, desde 2016. Allí compartió asiento en el comité junto a Vladimir Cerrón, Guido Bellido (actual congresista) y Luis Rodríguez Camacho. En esa misma publicación también participaban Guillermo Bermejo, procesado por terrorismo; Richard Rojas, el brazo derecho de Cerrón; Braulio Grajeda, vocero del partido; y Ana Córdova, personera legal de Perú Libre.

