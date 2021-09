En la última etapa de la segunda vuelta electoral, el presidente Pedro Castillo se encargó de enumerar una serie de promesas que, luego de un mes y una semana de comenzar su mandato, no ha cumplido; sobre todo aquellas que lo desligaban del sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón.

El deslinde con el dueño de Perú Libre se sigue esperando, y es que frases como “no verán a Cerrón ni de portero” quedaron en el aire, pues este último se da el lujo de designar desde las sombras algunos ministros y bloquear el cambio de otros. Hasta la fecha, el presidente ha demostrado que están más unidos que nunca.

Esto queda en evidencia si se contabilizan las veces donde se les ha visto asistir a los mismos eventos oficiales desde que Castillo asumió el cargo, comenzando por la juramentación, el 28 de julio. Es decir, Castillo no solo le abre las puertas a Cerrón, sino también a su ‘felipillo’ Richard Rojas, quien entra a Palacio de Gobierno con carro y celular; privilegio que solo puede autorizar el mandatario.

Otras promesas que se quedaron solo en palabras son la renuncia al “sueldo presidencialista”, la reducción del sueldo de sus ministros y de congresistas y detener cualquier actitud que va contra la libertad de prensa y opinión.

En este último caso, no solo continuaron las agresiones a los periodistas por parte de su seguridad–recientemente, el Colegio de Periodistas enumeró hasta tres casos nuevos de ataques–, sino que el comportamiento del presidente hacia la prensa es totalmente criticable. Hasta ahora no da una sola conferencia y eso afecta principalmente a la ciudadanía, que no puede escuchar qué explicaciones hay para mantener en su gabinete a ministros impresentables y con vinculaciones con Sendero Luminoso.

Castillo también dijo que no se someterá a “actos delincuenciales y de corrupción” y que sería el primero en decirlo, empezando por su propio entorno. Pero su entorno está representando por Cerrón, y tanto sus inmuebles como los de PL acaban de ser allanados por alta sospecha de financiamiento ilegal en la campaña electoral.

(Infografía: Perú21)

EXPLICACIONES

José Carlos Requena, analista político, señala que respecto a la reducción del salario de los altos funcionarios, esa promesa se pudo cumplir en el primer mes e incluso recordó que quién cumplió una medida similar fue el expresidente Alan García. No obstante, acotó que “muchas cosas que prometió Castillo son contraproducentes”.

La analista de políticas públicas, Alexandra Ames, resaltó que la reducción de sueldos es “una promesa populista. Sabemos que hay ministros que no están capacitados en los cargos, pero reducir los salarios no es la solución porque aleja el talento y desincentivamos a los funcionarios que se capacitan para ser ministros”, indicó.

Aconsejó que el presidente debería preocuparse por promover a los que estén realmente capacitados. “No basta con haber nacido en un territorio específico para representarlo. En lugar de poner personajes de su confianza que estén en su misma línea política, debería comenzar por atraer personas capacitadas para solucionar los problemas como él mismo ha prometido”, añadió.

Sobre la situación de Cerrón, Requena señaló que “el presidente no tiene la voluntad que esto cambie”. Recordó que hace poco hubo un forcejeo en torno al hecho de que Bellido se mantenga en el cargo y Cerrón ganó.

“Creo que tiene que ver con una desconfianza por parte de Castillo. Su anterior función fue de un líder sindical y la anterior un maestro rural... y llegas a un entorno que te puede ser hostil o ajeno, el único que le resulta confiable es Cerrón y sus aliados de izquierda; difícilmente, en un futuro inmediato, va a salir de esa situación”, señaló.

Requena apuntó que lo que van a buscar las personas por el momento son “resultados”, y que mientras tanto “se puede establecer al menos un norte” respecto de las promesas planteadas durante y después de la campaña electoral.

TENGA EN CUENTA

Vladimir Cerrón asistió a cuatro eventos junto a Pedro Castillo, el 23, 26, 27 y 28 de julio. En agosto, sostuvieron una reunión en la casa del ministro de Justicia.

Dos de las reuniones fueron actividades oficiales, durante la entrega de credenciales del JNE y a la juramentación como presidente de Castillo.

A través de redes sociales, el dueño de Perú Libre hace anuncios respecto al gobierno, cambios en el gabinete o su aprobación y desaprobación sobre las decisiones que toma el Poder Ejecutivo.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Una nueva protesta contra el premier Bellido. Decenas de mujeres rechazaron la postura misógina del primer ministro.