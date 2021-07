El nuevo primer ministro, Guido Bellido , no solo es investigado por apología al terrorismo, sino también ha llamado la atención por sus claros mensajes en contra de la comunidad LGTBQ, a la cual califica con adjetivos bastante duros.

Mediante redes sociales, y más de una vez, el recién designado premier ha publicado comentarios en contra de miembros de la comunidad LGTBQ, donde los tilda de “maricones”.

“¿Porque quieren mariconizar a los peruanos a cualquier precio?”, “La revolución no necesita peluqueros, y el trabajo los hará hombres”, “El hombre nuevo no puede ser un maricón”. Estas son algunas de las frases que difundió en Facebook en reiteradas ocasiones.

Algunas de sus frases corresponden. Fidel Castro, a quien Bellido califica como su “comandante y líder cubano”, quien pronunció estas palabras en el año 1963 en contra de la homosexualidad.

La polémica con lo que cita el jefe del gabinete de ministros no queda allí. También criticó a Movistar por una publicidad que sobre el futbol peruano donde los personajes principales son una pareja gay.

“Movistar sigue con su agenda ‘Progay’, no hace falta decir como podemos hacerle sentir nuestra molestia a esta compañía del ‘Lobby gay’. Para mañana me cortan su servicio, no lo quiero”, escribe en su cuenta personal claramente incómodo ante la publicidad de la compañía telefónica”, escribió. Su post finaliza diciendo “boicot a movistar”.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Elena Conterno: "No se ha hecho mención de la inversión privada"