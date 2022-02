Para el abogado constitucionalista, Víctor García Toma, el presidente Pedro Castillo tiene la última oportunidad de quedarse en el cargo si designa personas con experiencia y trayectoria conocida.

“Esta sería la última oportunidad del presidente Castillo para mantenerse en el ejercicio del poder, sería gobernar enserio con gente competente. Se trataría fundamentalmente de eso y ahí no tendría entrada la Asamblea Constituyente, ni ninguna idea estrambótica que genere inseguridad jurídica”, manifestó.

Perú21TV conversó con el constitucionalista Víctor García Toma sobre el nuevo gabinete de Pedro Castillo y su entorno en Palacio de Gobierno.

Para darle salida a esta crisis hay tres posibilidades: la primera la renuncia del presidente, la segunda sería la vacancia y la tercera, otorgarle poder al primer ministro.

“Convocar a un presidente de ancha base, un presidente del Consejo de Ministros que haría las veces de jefe de gobierno, tendría que ser más que un portavoz y coordinador, tendría que ser en los hechos; que ejerza la conducción del gobierno. Le dejaría así al Presidente de la República la condición del jefe de Estado. Es decir, el representante nominal ante el Perú y la comunidad internacional, creo que es la única solución que tenemos”, añadió.

Entre los nombres que han desfilado como alternativa figura el del exministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos, de quien ya se supo que interpondrá una serie de condiciones si le ofrecen el cargo de premier. la pregunta es: ¿otorgará este poder el presidente Castillo?

“El señor Castillo debe de tener claro que no cuenta con las habilidades, no cuenta con la competencia ni experiencia, carece de dotes de estadista. Es decir, no está apto para gobernar. En consecuencia, si quiere terminar su mandato, lo que tiene que hacer es renunciar materialmente a gobernar y encargarle la conducción del gobierno a alguien que se encargue de esa tarea. Solo no puede”, concluyó el constitucionalista García Toma.

VIDEO RECOMENDADO

Conversamos con el congresista de la bancada de Podemos, Carlos Anderson, sobre lo anunciado por el presidente Pedro Castillo en Mensaje a la Nación.