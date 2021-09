Luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara esta noche, sin mayores detalles, la implementación de una planta en Perú para producir vacunas rusas (Sputnik V), el exministro de Salud Óscar Ugarte se refirió a esta posibilidad y resaltó que se trata de un proyecto “inviable” a corto plazo.

“Esa propuesta es inviable en el corto plazo. Se requiere una inversión muy grande. La implementación de planta para producir vacunas rusas no se logrará de la noche a la mañana. Se trata de una inversión que tomaría cerca de dos años. No veo viable esa propuesta”, manifestó.

“Siempre es interesante invertir en capacidad productiva, pero ahora para vacunas, en un corto plazo, no hay capacidad inmediata. Es una inversión que toma tiempo. Los proyectos de inversión requiere primero un perfil, luego un diseño y después anteproyecto. Las normas de inversión en el Perú plantean condiciones”, agregó.

Asimismo, Ugarte resaltó que si el proyecto mencionado por el presidente Castillo no está contemplado en el presupuesto de 2022, entonces se trataría de una propuesta sacada “de la manga”.

“Si no hay información más detallada sobre qué puede significar esa inversión y si no está en el presupuesto 2022 como proyecto de inversión, lo han sacado de la manga. Si eso se haría con financiamiento de Rusia, igual se tienen pautas y marcos. Puede haber un financiamiento ruso, pero igual el proyecto necesitaría cerca de dos años para concretarse”, precisó.

Finalmente, Ugarte se refirió la fallida promesa de Castillo de concretar la llegada de 20 millones de vacunas rusas para la pasada quincena de agosto .

“Parece ser algo que busca reemplazar el hecho de que Rusia no ha podido enviar las vacunas que firmamos nosotros. Yo como ministro, firmé el convenio con el Instituto Gamaleya de Rusia. Si Rusia no ha podido enviar por su poca capacidad productiva, que es algo que pasó también con Argentina, no veo cómo podrán resolver en el corto plazo una inversión como la que plantea Castillo. Un proyecto de inversión con tecnología no se puede hacer ni en dos años. Es interesante como una inversión de desarrollo de capacidades e incrementar tecnología, pero si fuese así tendría que estar en el presupuesto 2022. ¿Dónde está?”, expresó.

“Las 20 millones de vacunas rusas las firmamos nosotros, con el gobierno de Sagasti. Yo, como ministro de Salud, hice la firma del contrato en julio. El ofrecimiento de traer ese número, en realidad es el ofrecimiento de concretar un contrato del gobierno Sagasti en julio”, concluyó.

