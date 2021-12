El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, aseguró que en su agrupación política están en contra de la admisión de la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, en el Congreso.

En declaraciones a los periodistas luego de la reunión que sostuvo con Castillo Terrones en Palacio de Gobierno, el dirigente consideró que la aplicación de la figura de incapacidad moral permanente “no procede” en este caso.

“En el caso del Partido Morado, estamos en contra de la admisión a la vacancia porque creemos que es un mecanismo constitucional que no procede en el caso en particular. El presidente en este momento no está siendo investigado por el Congreso ni el Ministerio Público y si bien estas investigaciones sobre estos hechos cuestionables tienen que darse, en ningún caso corresponde la vacancia, que es un mecanismo extremo que tiene la Constitución para remover del cargo a un presidente”, expresó.

Indicó que si no se respeta la Constitución, entonces el país no tendrá estabilidad y estará a la deriva, por lo que hizo una invocación a la clase política a ser responsable, a menos de un año de la vacancia de Martín Vizcarra.

“Los políticos no pueden ser tan irresponsables cuando hace menos de un año hemos tenido una vacancia de otro presidente. No es posible que en el Perú en un año hayamos tenido cuatro presidentes y ahora queremos tener un quinto o un sexto. ¿Realmente así vamos a sacar el Perú adelante?”, subrayó.

Pérez también refirió que Castillo Terrones “tiene que dar el máximo ejemplo siendo firme y cortando de raíz cualquiera de esas conductas” que conlleven a presuntos actos de corrupción.

“Le hemos hecho saber al presidente los errores que está cometiendo, que este es un momento de corregir errores. Corregir errores por el país y que de una vez por todas el Perú pueda sacar adelante esta crisis terrible, esta pandemia terrible. No puede seguir más el flagelo de la corrupción, no puede seguir más la inestabilidad y esto, perjudicando el bolsillo y el bienestar de todos los peruanos”, manifestó.

“La política tiene que hacerse cargo de esta situación y resolverla, y esa es una responsabilidad de todos los partidos políticos, sobre todo de los que tienen responsabilidad en el Congreso. Es momento de sacar al país adelante con responsabilidad, sensatez y sin generar ninguna sensación de inestabilidad necesaria para nuestro país”, sentenció.

Niega reunión con el partido y con Pedro Castillo

El congresista Edward Málaga (Partido Morado) aseguró que la bancada no se ha reunido con los dirigentes de dicha agrupación política, mucho menos con el propio presidente Pedro Castillo, para definir su posición sobre la vacancia presidencial.

“Ya opiné que la vacancia por incapacidad moral permanente no procede pero no he adelantado mi voto, no es mi costumbre. Tampoco hemos tenido reunión con el partido ni con el presidente”, subrayó.

Cabe indicar que Castillo Terrones se reunió este viernes 3 de diciembre con dirigentes de cinco partidos políticos, tras concluir su participación en el 16 GORE Ejecutivo que se realizó en La Libertad.

