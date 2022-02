El congresista Darwin Espinoza de Acción Popular (AP) se pronunció sobre la denuncia periodística que se realizó sobre la participación que tuvieron unos parlamentarios, entre ellos la presidenta del Congreso María del Carmen Alva, convocados por una ONG alemana para abordar la vacancia presidencial de Pedro Castillo. En esa línea, rechazó que esta medida sea la correcta pues rompería el orden democrático y que de llegar a concretarse entonces “nos vamos todos”.

“Hay dos versiones diferentes. Lo que informa el semanario de un supuesto complot y la información que dio la presidenta del Congreso quien señaló que estuvieron en una capacitación, lo curioso es que no todos los congresistas fuimos invitados. Si se va Castillo, me voy yo también. No estaría dispuesto a quedarme si se rompe el orden democrático, entonces nos debemos ir todos. Si se va en contra de la elección popular, entonces nos vamos todos. Si se va Castillo, me voy yo también. No es por hacer fuerza a favor, pero somos parte de un sistema democrático y elección popular, ¿por qué para unos va a valer y otros no?”, declaró a un medio local.

En esa línea, remarcó que AP “está en contra de cualquier inestabilidad o rompimiento del sistema democrático y eso se demostró en los otorgamientos de confianza que se dieron”.

Finalmente, Espinoza sostuvo que algunas de las interpelaciones a los ministros, como parte del control político del Parlamento, sí se dieron de manera correcta, pero otras no fueron productivas. “Desde mi despacho estamos concentrados en sacar leyes”, agregó.

