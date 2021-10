El presidente Pedro Castillo supera hoy los 87 días de gestión, y se acerca a los simbólicos cien días, próximos a cumplirse en la primera semana de noviembre. Sin embargo, en lo que va de su administración, no ha dado ni una sola entrevista a un medio de comunicación, sus apariciones públicas son escasas, de breves declaraciones, y sin someterse a la interpelación ciudadana.

Su silencio y el rehuir a los periodistas es algo que ya se le había hecho costumbre en campaña. Y ahora lo repite siendo representante de la nación. De hecho, esto es mencionado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su último informe. Sumado a las agresiones y las prohibiciones de ingresar a ceremonias públicas, ha convertido al gobierno de Castillo en el mayor agresor de la prensa.

Andrés Calderón, director de la Clínica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, calificó de “hostil” la relación de Castillo con el periodismo.

“Castillo dio algunas entrevistas en primera vuelta, cuando recién empezaba a figurar. En segunda, ya lo hace a cuentagotas, porque se da cuenta de sus propias limitaciones para comunicar; de lo vacío que era su programa, se dejaba traslucir que su actitud iba a ser esta, de la desconfianza. Y la desconfianza se pone en manifiesto cuando alguien tiene algo que ocultar o deficiencias que no quiere que sean traslúcidas”, dijo Calderón.

Para el analista, en algún momento Castillo deberá dar una entrevista por un determinado tema, “pero mientras más tiempo pase, parecerá menos auténtico y, más bien, forzado por la premura de las circunstancias”.

Adriana León, directora del Área de Libertades Informativas de IPYS, incidió en que el rendir cuentas “es una obligación” del jefe del Estado y que “no hacerlo sí podría generar ciertas suspicacias sobre que no se quiere ser trasparente”.

León consideró que hubo un cierto cambio respecto a este tema con el nuevo gabinete Vásquez (Bellido canceló las conferencias en la PCM), pero Castillo “no ha cambiado su actitud, ha continuado sin aceptar entrevistas”.

“Hay que saludar el hecho de que Mirtha Vásquez esté haciendo las conferencias de prensa. Sin embargo, el presidente todavía no ha logrado superar esa tara que tiene con los medios y ojalá lo haga, porque necesitamos que el presidente comunique”, resaltó León. Pero Castillo, no obstante, no da señales de querer virar su timón.

