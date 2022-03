Desde Cajamarca, el presidente Pedro Castillo pretendió desvirtuar las críticas a sus clandestinas reuniones en una vivienda del pasaje Sarratea, en Breña, aludiendo a una reunión de trabajo sostenida por parlamentarios de distintas tiendas políticas, entre ellos la propia presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en un hotel de Miraflores, semanas atrás.

“Mucha gente me ha sindicado que iba a Sarratea, a una casa familiar que me cobijó, en una campaña, pero hoy en día callan cuando van convocados a un hotel para agendar esta plan golpista y que se viene dándose esta semana”, manifestó el mandatario este martes durante una actividad oficial en la localidad de Bambamarca, en la región Cajamarca.

Su comentario aludía a una reunión organizada por la fundación Friedrich Naumannn a la que asistieron los legisladores Patricia Juárez y Hernando Guerra García (Fuerza Popular); Jorge Montoya y Alejandro Muñante (Renovación Popular); Norma Yarrow y José Williams (Avanza País); Carlos Anderson (Podemos Perú), Lady Camones (Alianza para el Progreso); María del Carmen Alva y Luis Arriola (Acción Popular), entre otros, y que no tuvo el carácter de reservada sino que fue pública.

En medio de las coordinaciones parlamentarias para presentar una moción de vacancia en su contra, el jefe de Estado arguyó que hay un plan para destituirlo de la Presidencia de la República y, una vez más, responsabilizó del mismo a un sector Parlamento con el apoyo de “algunos medios de comunicación”.

Bajo esa premisa, Castillo instó a la población a “defender la democracia y al país”.

En un discurso confrontacional, el mandatario agregó que no se corre. “Yo no me voy a chupar ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo, para mí no hay un paso atrás”, agregó.

De igual manera, criticó que se difundan “psicosociales” donde indican que va renunciar al gobierno. “He venido aquí para corregir los errores que se han cometido en este país”, acotó.

En otro momento, reiteró su pedido a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para activar la Carta Democrática a fin de dar tranquilidad al país y para que se “respete” el mandato de la población expresado en los comicios.

“A la OEA para que de una vez por todas activar la carta democrática para que este grupo minoritario entienda de una vez que a la mayoría se le respeta y que a la mayoría”, sostuvo, a pesar de que numerosos constitucionalistas han expresado reiteradamente que la petición del presidente no tiene asidero en esta coyuntura política.

