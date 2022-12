Jura inocencia. El presidente Pedro Castillo brindó un mensaje a la Nación ratificando su posición de inocencia luego de las declaraciones de exjefe de la DINI, que lo han puesto en una complicada situación a poco de enfrentar una tercera moción de vacancia en el Congreso.

“No soy corrupto ni mancharía el buen apellido de mis honestos y ejemplares padres, que como millones de peruanos, trabajan de sol a sol para construir honestamente un futuro para sus familias”, indicó en primer lugar el mandatario.

“A lo largo de los 17 meses que lleva mi gestión, cierto sector del Parlamento tuvo como único punto en su agenda, vacarme del cargo. Porque nunca aceptaron los resultados de una elección que ustedes definieron con su voto en las urnas. Mañana afrontaré una tercera moción de vacancia, basada en dichos de terceros, que para rebajar sus penas, por los presuntos actos cometidos, abusando de mi confianza, intentan involucrare sin pruebas”, agregó.

Culpa de su inexperiencia

Castillo aseguró honestidad, indicando además que está pagando “errores por su inexperiencia”, tras la serie de graves acusaciones por corrupción que giran entorno a él y su familia.

“Ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria, soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero que nunca ha cometido delito alguno”, aseveró.

De los terceros que se encargue la justicia. Yo estaré aquí al frente, dando la cara para decirles la única verdad que existe, no soy corrupto y lo ratificaré siempre. Porque a pesar de lo que dice ahora un exfuncionario para involucrarme con un hecho desmentido por un importante medio de comunicación, nunca traicionaría a un pueblo que clama unidad de sus autoridades para salir adelante”, sostuvo el mandatario.

Exjefe de DINI hunde a Castillo

En las horas decisivas. El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre, reveló que tiene mucha información comprometedora contra el mandatario Pedro Castillo. Este martes 6 de diciembre, Fernández se presentará a la Fiscalía para entregar, conversaciones, documentos y audios que prueban sus denuncias.

Estas revelaciones serían de gran importancia para aquellos congresistas que aún no deciden su voto para el debate de vacancia presidencial contra de Pedro Castillo.





Pedro Castillo sabía qué hacían sus sobrinos

José Fernández reveló que parte de su trabajo como jefe de Inteligencia era informarle al presidente Pedro Castillo lo que gente cercana a él realizaban. Confirmando así que los sobrinos Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo tenían todo el aval del mandatario para realizar sus actos irregulares.

“como director de inteligencia yo he advertido de todo lo que ha estado pasando con el presidente, pero en algún momento esto se volvió de interés nacional y también se han dado cuenta las adiversas instituciones que fiscalizan a la dirección de Inteligencia”, contó Fernández a la prensa.

“Yo le he dicho al presidente: ‘aleje esas ratas que se aprovechan de los recursos del Estado (en referencia a los sobrinos)’ y eso no me lo puede negar porque está en los chats”, agregó.





¿Qué se escucha en los audios?

El exjefe de la DINI hizo público un audio en el que conversa con Beder Camacho, exsubsecretario general de Pedro Castillo, sobre la estrategia que el gobierno manejaba para “bloquear la detención de los sobrinos y del exministro de Transportes, Juan Silva”, quienes ahora estarían fuera del país.

“Esa información que te brindan es cómo habrían extraído a los sobrinos de la acción de la justicia, querían atribuirle esa actividad a DINI”, declaró Fernández.

También se habla de hechos futuros, de los cambios y “premios” que darían para mantener a todos los involucrados protegidos como a Bruno Pacheco, exsecretario presidencial. No olvidemos que el 11 de agosto de este año, el abogado Julio Palomino Duarte (mencionado en el audio) reemplazó a Jorge Ricardo Alva Coronado en la secretaría general del Despacho Presidencial.