La decisión del gobierno de Pedro Castillo de ordenar la inamovilidad social obligatoria en Lima y Callao y prorrogar el estado de emergencia con la consecuente restricción de una serie de derechos fundamentales quedó sin efecto. No por ello, sin embargo, la medida deja de ser inconstitucional, según han reseñado destacados constitucionalistas.

Para el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García Toma, el decreto supremo dado poco antes de la medianoche del lunes presenta “serios vicios de inconstitucionalidad” toda vez que vulnera los principios de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Advirtió, además, que resulta incongruente que si lo que se busca es combatir a un grupo de personas que promueve la paralización de la ciudad a través de la toma de los medios de transporte, el gobierno adopte precisamente medidas que nos conducirán a ese mismo escenario.

“Eso no tiene sentido lógico, además, debe haber concordancia y armonía entre los medios y fines y ciertamente esta paralización no se va a conjurar paralizando más la ciudad”, subrayó. Agregó que la forma precipitada en que se ejecutó la medida, además, generó una situación de insumisión de algunas entidades y municipios que llamaron abiertamente a la ciudadanía a desacatar la inmovilización.

Una mirada crítica similar es la del constitucionalista Samuel Abad, quien observó que la parte referida a la inamovilidad es inconstitucional “pues no respeta la racionalidad y viola determinados principios básicos”. “Una medida absolutamente excepcional como esta debe darse con sustento real y, en consecuencia, no puede dictarse de la noche a la mañana .

Si uno revisa el decreto supremo no hay una adecuada justificación; se alude a informes que no son públicos y ni siquiera se sintetizan para tener idea de la gravedad de la medida, incluso cuando se dice que hay aprobación del Consejo de Ministros podemos advertir que no están las firmas de todos los ministros”, acotó.

Por su parte, el exministro de Justicia Fernando Castañeda dijo que la disposición gubernamental no solo ha violado la Constitución sino también los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional sobre el estado de emergencia.

La Defensoría del Pueblo presentó un hábeas corpus para dejar sin efecto la inmovilización social.

La demanda será analizada por la jueza del 6to Juzgado Constitucional de Lima, Rocío Rabines y si bien no surtirá efecto ahora, sí sentará precedente para el futuro.

