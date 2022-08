Utilizan todo el poder del Estado para influir en las investigaciones del Ministerio Público. El fiscal Jorge García Juárez señaló que la organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo “presiona” y “amenaza” a Hugo Espino Lucana, quien se sometió a la confesión sincera y está delatando a la red enquistada en el gobierno en los ilícitos cometidos.

Lo dicho por el fiscal fue una réplica al abogado Martín Silva, defensa del alcalde José Medina Guerrero, durante la audiencia de ayer que evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva.

Silva intentó presentar un audio en el que presuntamente aparecía Hugo Espino manifestando ser “presionado” por la Policía y Fiscalía para declarar en el caso.

No obstante, el juez Jhonny Gómez no autorizó la reproducción del audio tras advertir que no se cumplió con las formalidades requeridas.

Ante ello, el fiscal García desmintió que se haya intentado coaccionar a Espino y destacó que la Policía trabaja para dar “tranquilidad” al acusado de ser el testaferro de la banda delincuencial.

En efecto, la defensa legal de Hugo Espino ha solicitado medidas de protección para su patrocinado, según fuentes de Perú21.

“¿Qué hace la organización criminal? Se comunica con él (Hugo Espino) y lo presiona, lo amenaza. Miembros de la organización criminal se han comunicado con alguien que valientemente se ha sometido a la confesión sincera y ha delatado los eventos ilícitos en los que ha participado junto a los demás investigados”, apuntó el fiscal en plena audiencia.

El integrante del equipo especial que investiga el entorno de Pedro Castillo ratificó que las declaraciones de Espino han sido corroboradas y tienen validez. “Además de la solvencia absoluta para convertirse en un elemento de convicción fuerte y potente para sustentar la prisión preventiva”, dijo.

Fuentes de este diario explicaron que el audio pudo haber sido grabado en las instalaciones de la Diviac, en el Cercado de Lima, mientras Hugo Espino y José Medina cumplían una detención preliminar de 10 días.

“Lo más probable es que el abogado Silva haya grabado a su defendido Medina hablar sobre las supuestas presiones que recibió Espino”, indicaron.

Lo que sí está claro es que el gobierno está interesado por saber qué es lo que hablan en la Fiscalía los investigados. El premier Aníbal Torres admitió el lunes que está al tanto de las diligencias. “Se está citando a algunos testigos y ellos me han manifestado la forma como los han interrogado y no buscan la forma de descubrir la realidad, sino crear un delito. Ya saben ustedes con qué finalidad”, aseveró en diálogo con la prensa.

Juez decidirá el viernes

El juez Jhonny Gómez suspendió la audiencia hasta el viernes, a las 6:00 p.m., para dar lectura a la resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y Medina.

La Fiscalía imputó al burgomaestre de Anguía, Cajamarca, los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Se calcula que José Medina podría recibir 23 años de prisión, al igual que la cuñadísima.

“El alcalde cumplía la función de captar empresarios para adjudicarles proyectos de inversión pública de ejecución de obra, desde la Municipalidad de Anguía, donde es la máxima autoridad”, anotó García. A cambio de las adjudicaciones, Medina obtenía un pago de coimas, según la Fiscalía.

“La posibilidad de fuga se advierte en Paredes y Medina debido a que ella es considerada una “hija” por el presidente Pedro Castillo y la primera dama, Lilia Paredes, mientras él cuenta con poder como autoridad local y también mantiene una vinculación cercana con el jefe de Estado, a quien visitó en reiteradas oportunidades en Palacio de Gobierno”, aseveró el fiscal.

Otro punto destacado fue que Medina utilizó a Hugo Espino desde 2019 para el lavado de dinero proveniente de la corrupción. En 2021, pidió a Espino que parte de este dinero sea utilizado en la campaña presidencial de Pedro Castillo, entonces candidato de Perú Libre.

