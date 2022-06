El presidente de la República, Pedro Castillo, dijo tener una cierta desconfianza en las personas que están al frente de las diversas carteras ministeriales, debido a las malas designaciones que ha hecho anteriormente, en referencia a casos de los investigados Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, y el exministro Juan Silva.

“Por ahora tengo mis reparos por las personas que tengo al frente. Por ejemplo, en este momento que estamos en esta entrevista, no sé si en este momento mi propio premier o el ministro de Cultura u otros ministros del espacio de la confianza que la estamos dando, pues no sé qué cosas pueden estar queriendo asumir o pensando hacer”, manifestó el mandatario en diálogo con TV Perú.

Castillo Terrones también rechazó la existencia de un ‘gabinete en la sombra’, tal y como lo denunciaron en un momento la exprimera ministra Mirtha Vásquez y el exministro del Interior Avelino Guillén.

“Lo rechazo categóricamente, no existe, no ha existido y no va a existir un gabinete en la sombra. No lo hay. Lamento que a personas que se les muestra la confianza, cuando ya no están en el entorno del Gobierno salgan a decir lo contrario y no han tenido la valentía de conversar así cuando han estado en Palacio”, sostuvo.

En otro momento de la conversación, el máximo mandatario se refirió a las designaciones a ministros durante sus primeros 10 meses de gestión. En el caso de un primer ministro, dijo que el nombramiento es “no mirando a la persona, no mirando a otra cosa, sino mirando al país”, para luego darle la confianza y viendo que esta sea recíproca y respondida con lealtad.

“Para designar como ministro o premier, ellos firman una declaración jurada, donde juran sus antecedentes y todo, y en ese marco le prestamos la confianza, no pensando en todo caso, no viendo lo que de repente sale después, muchas veces uno se entera a través de otros medios y nos vemos obligados a llamarlos nuevamente y preguntar qué está pasando con esto”, mencionó Pedro Castillo.

Ricardo Valdes