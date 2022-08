El presidente Pedro Castillo aseguró que la inseguridad ciudadana proviene de las “grandes desigualdades” que tiene el país, pues se trata de de un problema “estructural”.

“El tema de la inseguridad ciudadana es estructural, la raíz es por las grandes desigualdades que se han dado, porque no hubo una verdadera distribución de los presupuestos, no se dio a las familias lo que corresponde, si cogemos a una persona y vemos de donde procede, cuáles son sus antecedentes, ¿acaso no viene de un lugar que no tiene educación?, no tiene empleo y no lo ha hallado, esto parece pasar de generación en generación”, dijo.

Más adelante mencionó: “a las personas que delinquen, lejos de meterlas a la cárcel, donde van a seguir en lo mismo, llevémoslos a lugares para construir puentes, para rehabilitar carreteras, construir hospitales”.

Las palabras del jefe de Estado se dieron en su presentación en la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en la ciudad de Trujillo, capital de la región La Libertad.

En este evento lo acompañaron el jefe de Gabinete, Aníbal Vásquez, y el ministro del Interior, Willy Huerta.

Además, estuvo presente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien investiga al jefe de Estado por el supuesto delito de organización criminal.

Actualmente sobre el mandatario pesan seis investigaciones fiscales, cinco de las cuales están referidas a actos presuntamente cometidos en su gestión.

