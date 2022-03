El presidente de la República Pedro Castillo señaló este lunes que desde el Congreso le siguen poniendo “zancadillas” a su gestión, en alusión a la aprobación, momentos antes, de la admisión a debate de la moción que plantea su vacancia por la causal de incapacidad moral permanente, la segunda en lo que va de su gestión.

“Me apena que sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo porque acaban de aprobar con algo de 54 votos la moción de la vacancia [...] tenemos que decirle al país que nosotros no hemos venido a robar ni un centavo”, señaló desde Loreto.

Castillo también se refirió a la aprobación de su pedido para presentarse mañana ante el Pleno del Congreso a las 5 p.m. para emitir un pronunciamiento, como lo había solicitado a través de un escrito enviado el fin de semana.

“Pedí que sea mañana a las 9 a.m., estaré en el Congreso para dirigirme al país, pero iré respetando el horario que ha puesto el Congreso (5 p.m.). Estaré en el primer poder del Estado para decirle a qué hemos venido a este país, qué hacemos y qué vamos a hacer por esta patria”, señaló desde la plazuela de la comunidad nativa de Nauta, donde tuvo un encuentro con la población.

El Congreso de la República admitió más temprano a debate la moción que plantea la vacancia del presidente por la causal de incapacidad moral permanente. Fue con 76 votos a favor, 41 en contra y uno en abstención.

Se requerían 50 votos para continuar con el proceso de destitución, debido a que solo estuvieron presentes 120 de los 130 integrantes del Congreso.

Tras la exposición de Castillo Terrones, el Pleno deberá someter a votación la moción. En este caso, se necesitan 87 votos para declarar la vacancia del jefe del Estado.

Asimismo, la Junta de Portavoces acordó que el presidente Castillo se presente este martes 15 de marzo a las 5:00 p.m. para dar un pronunciamiento ante el Congreso, como lo solicitó el último fin de semana.

La moción de vacancia es promovida por Jorge Montoya (Renovación Popular) y cuenta con las firmas de 50 legisladores de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País, Podemos Perú y Alianza para el Progreso.

Se trata del segundo intento para destituir a Pedro Castillo de la Presidencia de la República, en medio de las constantes fricciones entre el Ejecutivo y Legislativo desde que el mandatario asumió la jefatura del Gobierno el 28 de julio del año pasado.

En diciembre del 2021, una primera moción de vacancia anunciada por Patricia Chirinos (Avanza País) fue planteada con el apoyo de 29 parlamentarios de diferentes agrupaciones políticas. Sin embargo, no logró los 52 votos necesarios para su admisión.

