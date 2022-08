Continúa la victimización. El presidente Pedro Castillo se quejó del sistema de justicia de nuestro país y de las investigaciones en su contra y aseguró que hay una campaña de hostigamiento.

Desde el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, a donde llegó para supervisar obras y entregar tres ambulancias, también dijo que no les importa dañar a su familia.

“En este momento de escenario político adverso donde personas que no entienden que hemos venido de un proceso abierto y libre, hoy se quieren bajar a un Gobierno elegido democráticamente, un gobierno que viene con las uñas cortadas, pero sigue el hostigamiento judicial, penal. No les importa quebrar a la familia, no les importa dejar a nuestros hijos huérfanos”, manifestó.

Agregó que “se han diseñado una situación para quebrarnos pero a una persona que viene de abajo, que hemos luchado en la calle”.

Además, reiteró el ofrecimiento para trabajar por “un país eternamente postergado”. “Hemos venido para demostrar que sí se puede sacar adelante el país. Estamos dando oportunidad en este gobierno a gente que no ha tenido voz”, sostuvo.

