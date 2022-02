El presidente Pedro Castillo ya había dejado claro que no le simpatiza la prensa peruana; sin embargo, hoy fue más allá de toda animadversión y la calificó de “chiste”, y solo porque no le gustó que le hagan una pregunta sobre la doble versión que dio en su testimonio ante la Fiscalía por las reuniones que se realizaron en la vivienda de Sarratea, en Breña.

Al mismo estilo que su presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el mandatario quiere ponerle la agenda a la prensa y determinar qué preguntas le pueden hacer y cuáles no.

Esta mañana, Castillo y el ministro de Educación, Rosendo Serna, supervisaron el funcionamiento de las aplicaciones educativas en las tabletas digitales para los estudiantes del país, en Lurín. A su salida, el mandatario fue consultado sobre la doble versión que habría dado ante la Fiscalía cuando le consultaron si conocía o no a la lobista Karelim López.

Un reportero le consultó a Castillo si le mintió o no al Ministerio Público sobre las reuniones con López, y el presidente -visiblemente ofuscado- respondió. “Esta prensa es un chiste”, fue lo primero que dijo y para intentar explicar su comentario se amparó en que “estamos hablando de la educación peruana, ¿por qué no se centran en los temas importantes?”.

“Ese es el problema que queremos cambiar desde la educación peruana, hablemos de la educación, acompáñenme a ver las están las escuelas, a mí me interesa el país. Salgan de Lima, Lima nomás no es el Perú, vamos a ver cómo está el país, lo resto que tengo que responder lo voy a hacer en su momento”, agregó sin poder ocultar su molestia.

Con la intención de colocar la agenda a los medios, Castillo recriminó a los periodista que “cuando venimos a hacer una actividad, ustedes aparecen con otra cosa, céntrense en cosas del país”. Además, resaltó que no se va a “comprar ese pleito porque yo tengo que atender las urgencias del país, la educación de los peruanos”.

Las mentiras de Castillo ante la Fiscalía

El dominical Panorama reveló las respuestas de Castillo cuando fue interrogado sobre su relación con Karelim López. El mandatario negó reuniones con la lobista en varias oportunidades y que no participó donde se tocó el tema del puente Tarata, del caso Provías. Pero en entrevista con Fernando del Rincón, para la cadena CNN, el presidente dijo que “(López) vino al despacho y la recibí”.

La fiscal a cargo del interrogatorio a Castillo le preguntó si “el 17 de octubre de 2021 se registra un ingreso de Karelim a las 4:14 ¿qué temas trataron?”, y el mandatario aseguró que “las reuniones no necesariamente se realizan”.

“¿Quién convocó a la reunión del 17 de octubre con Karelim López”, repreguntó la representante de la Fiscalía. “Yo no he sido”, indicó Castillo. “‘¿Quiénes participaron en dicha reunión?”, volvieron a preguntar. “No lo sé, no he participado en dicha reunión. No hubo reunión”, contestó el mandatario.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Perú21TV conversó con la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, sobre el fiscal Omar Tello que ha exigido a todos los fiscales de las investigaciones por corrupción de este gobierno, que le informen de las diligencias, allanamientos y detenciones.