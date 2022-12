Pedro Castillo se negó a pasar examen toxicológico

Fuentes de Perú21 confirman que Pedro Castillo se negó a que los médicos legistas del Ministerio Público le practicaran un examen químico toxicológico.

Como se recuerda, en la víspera un equipo de médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses acudieron a la sede de la Diroes, donde se encuentra recluido Castillo, investigado por el delito de rebelión.

El examen químico toxicológico habría podido determinar si tenía alguna sustancia en su organismo, al momento de leer el Mensaje a la Nación que rompía el orden constitucional en el país, tal como sugirieron sus partidarios, como Guido Bellido.

“Dice que no se acuerda”

¿Manotazos de ahogado? El legislador Guido Bellido, dijo que el expresidente Pedro Castillo “no se acuerda” de las circunstancias en las que leyó el comunicado en el que anunciaba el cierre inconstitucional del Congreso y disponía medidas para la instauración de un gobierno dictatorial.

En diálogo con la prensa, a su salida de la Dineoes, en donde se reunió con Castillo Terrones, Bellido Ugarte dijo que hubo un complot contra el exmandatario para hacerlo leer el documento que anunciaba el cierre del Parlamento, con la finalidad de propiciar la vacancia.

!No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. Lamentablemente la investigación aclarará, el presidente con sus propias palabras dice que no se acuerda, él dice que no se acuerda”, refirió a los medios.

“Dice que no se recuerda de lo que ha podido pasar, (¿Por qué leyó ese comunicado?) eso es lo que no recuerda. El presidente dice que no se acuerda, no sé, ahorita él está bien, está tranquilo, dice que no se acuerda, lo que me dice es que no se acuerda bien, necesitamos la libertad de Pedro Castillo, nosotros vamos a exigir que el presidente esté en libertad, él tiene que decir su verdad al país”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de César Acuña sobre Pedro Castillo. (Video: Canal N)