Durante su intervención en el XIV Consejo de Ministros Descentralizado en Iquitos, el presidente Pedro Castillo aseguró que existe una persecución política en su contra y que buscan “entorpecer” su trabajo.

“Hoy se ha desatado una persecución política a mi persona y a otros ministerios, ¿y el resto de presidentes? ¿Los demás ministros? ¿Fueron sanos? ¿Los problemas del Perú recién nacen en este gobierno?”, señaló.

Castillo lamentó que tuviera que apartar del cargo a la ex ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez. “No me gustaría que el Perú vea que algunos ministros o equipo técnicos, por situaciones mezquinas de grupos que no quieren atender al país, tengo que tomarme la atribución de decirle gracias y cambiar a algunos ministros”, mencionó.

También cuestionó a la diligencia efectuada por la Primera Fiscalía Anticorrupción Corporativa, a cargo de la fiscal Rosario Isabel Quico Palomino, que ingresó esta tarde a Palacio de Gobierno en busca de información por la contratación de personal.

“Hace unas horas, he tenido que responsar al personal que está en Palacio de Gobierno, donde acaba de estar nuevamente la fiscalía, entorpeciendo la labor y denigrando (mi imagen)”, manifestó en el cónclave regional. “No he robado ni un centavo”, protestó el presidente.

