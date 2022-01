El Ministerio Público realizó ayer una diligencia que despertó muchas expectativas, pero terminó por decepcionar a la opinión pública que busca la verdad. La Fiscalía llegó al inmueble –que funcionaba como despacho presidencial clandestino– propiedad de Segundo Sánchez, amigo de Pedro Castillo, para recabar información del caso Puente Tarata y solicitar las imágenes captadas por cámaras de seguridad internas y externas el pasado 19 de noviembre, día en que la investigada Karelim López ingresó al domicilio.

La diligencia estuvo a cargo del fiscal adjunto Jhon Tomasto, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción, el cual es liderado por la fiscal Karla Zecenarro.

Mientras se realizaba la intervención, notificaron a Sánchez–por intermedio de un oficio– el requerimiento de los videos “originales y sin editar” correspondientes al último 19 de noviembre y se le dio un plazo de cuatro días para que los entregue.

Si bien el Ministerio Público solo está pidiendo registros de ese día, según las declaraciones de Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, se tiene registro de otras fechas en las que también hubo visitas de funcionarios y lobistas. Algo que –de manera sorprendente– se está pasando por alto.

DRAMA EN SARRATEA

Tras la notificación, Sandro Astudillo, abogado de la familia del empresario, dio a conocer que la madre de Sánchez se descompensó tras las preguntas formuladas por el fiscal y fue trasladada a un hospital.

Asimismo, el letrado se refirió a las imágenes solicitadas por la Fiscalía. “Hasta donde yo sé, acá no hay nada (al ser preguntado sobre los videos). No sé si funcionan (las cámaras). No lo sé (quién le dio las imágenes al abogado del presidente Pedro Castillo). Son mis clientes, pero yo acabo de tomar el caso”, dijo.

Tras dos horas, los fiscales se retiraron sin declarar a la prensa. Posteriormente, Segundo Sánchez llegó al domicilio y arremetió contra la Fiscalía alegando que no se habría contado una autorización para ingresar al inmueble. “Es un abuso de autoridad. Vamos a entregar los videos, pero tienen que respetar los cuatro días que han dado”, aseveró.

Por otro lado, el contralor general de la República, Nelson Shack, anunció ayer que pronto se emitirán los informes sobre los casos Puente Tarata y Petroperú.

“Hacia mediados del mes de marzo, estos informes deben ver la luz. Serán publicados y todos tendrán conocimiento de los resultados finales de la investigación”, sentenció.

TENGA EN CUENTA:

-Según reportaje de Cuarto poder, el 19 de noviembre la casa de Sarratea fue visitada por congresistas de PL, el ministro Juan Carrasco y Karelim López.

-Astudillo dijo que la diligencia buscó recoger declaración testimonial de la madre y hermana de Sánchez.

