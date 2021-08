En su primer mensaje a la nación, el último 28 de julio, Pedro Castillo afirmó: “La Policía Nacional es la institución que lucha contra este mal (se refería a la inseguridad ciudadana), pero eso no es suficiente; a pesar de los esfuerzos que se realizan sobre este campo, siguen campeando las pandillas y robos callejeros. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú; nos proponemos a convocar las rondas, a conformarlas donde no existe, en los niveles regionales y locales”, aseguró el presidente.

El lunes 2 de agosto, su primer ministro, Guido Bellido, investigado por la Fiscalía por apología del terrorismo, apareció en el Cusco, adonde fue para intervenir en un conflicto minero escoltado no por Seguridad del Estado, sino por un grupo de ronderos cusqueños. De esa forma, reforzaba la pretensión del presidente Castillo de extender las rondas campesinas a rondas urbanas y, cómo no, a una especie de guardia personalizada para cada uno de los dirigentes de Perú Libre.

Al día siguiente, el hombre fuerte entre los ronderos de Cajamarca, Víctor Vallejos Tinoco, también presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas Urbanas y Nativas, se dirigió raudo al local de Perú Libre para mostrarle su plan estratégico para la multiplicación de ronderos no al presidente de la República, como debería ser, sino a Vladimir Cerrón, el dueño del partido que asumió el gobierno recientemente. Vallejos no es nuevo en política; antes merodeó en Alianza para el Progreso. Hoy se allana al oficialismo.

“La finalidad es coordinar con el señor Vladimir Cerrón para que escuche el planteamiento”, dice Vallejos.

¿Por qué reunirse con el señor Cerrón?, le pregunta Perú21. “Se empieza siempre por la raíz, por respeto. Que tenga pleno conocimiento y luego ni siquiera con el ministro del Interior, sino con el presidente de la República, después la PCM y al final con el ministro del Interior, una vez hayamos conversado con los altos mandos y altos jefes”, responde el presidente nacional de rondas campesinas.

Vallejos refiere, además, que las rondas trabajarían sin armas, pero no toma en cuenta que la delincuencia asalta, roba y mata a punta de balazos. Su ingenuidad pone en evidencia que su plan no es el mismo que maquinan Castillo y Cerrón. Para Vallejos, se trata de convertir a las rondas en sustitutas de la Policía Nacional, pero, para los dueños de Perú Libre, la propuesta no pasa realmente por un tema de seguridad. Se trata más bien de su necesidad de crear una milicia, una guardia paralela que obedezca a la dirigencia de su partido e intervenga en las manifestaciones políticas.

“La primera etapa consiste en la instalación de rondas conformadas por 5 mil ronderos, que deben instalarse en tres o cuatro meses. En la segunda etapa, se comprenden rondas conformadas por 20 mil ronderos. Y en la etapa final, se comprenderá un número de 40 mil ronderos, entre hombres y mujeres que estaremos vigilando en las calles de Lima”, afirma Vallejos. “Al primer malcriado le daremos media docena de pencazos (latigazos) y que se vaya a quejar donde su abuela”, añade.

Dice que las rondas no recibirían un sueldo, que solo esperan recibir un ‘estímulo’ o una canasta familiar; sin embargo, asegura que requiere un presupuesto de 10 mil 600 millones de soles para combatir la inseguridad.

La iniciativa de Castillo ha causado indignación en los Comités de Autodefensa integrados por los ronderos que combatieron el terrorismo de Sendero Luminoso y lo vencieron en la sierra central y sur del país. Agrupados, los representantes de los Comités de Autodefensa preparan un pronunciamiento oficial para fin de mes. Esteban Quispe, conocido como ‘Centurión’, pertenece al Comité de Autodefensa de Ayacucho y ha luchado contra Sendero Luminoso en la década del 80. Fastidiado, refiere: “Las rondas campesinas no tienen nada de experiencia, nunca han sido combatientes, ¿cómo entonces van a combatir la delincuencia? La delincuencia usa armas, y los ronderos cajamarquinos no tienen, solo tienen chicotes. Esto es una payasada y una falta de respeto a la Policía Nacional. Están tratando de buscar su ejército para poder vengarse de la gente que ha combatido la delincuencia y el terrorismo, a eso están apuntando. Ellos no apuntan a buen camino”, afirmó.

Perú21 alerta sobre esta medida que, por un lado, deslegitima las funciones de la Policía Nacional y, por el otro, afirma la intención de crear una guardia paralela y política.

Una medida de control que azuza la violencia y el castigo físico es inaceptable. Golpear con latigazos hasta el cansancio a extranjeros, infieles, travestis y a todo aquel que a juicio del rondero viole alguna norma no debería ser aceptado por los organismos internacionales de derechos humanos.

Pero la decisión política de copiar el modelo de las milicias venezolanas, las que usa la dictadura para mantener controlada a la población y sobre todo a los opositores, tampoco debería pasar por los filtros democráticos ni judiciales que rigen nuestro país.

El exministro del Interior y congresista Gino Costa ve con preocupación lo que se viene cocinando.

“Eso sería inconstitucional e ilegal porque no hay un marco jurídico para ello. Las rondas están diseñadas para los ámbitos rurales donde no hay presencia del Estado y allí se reconoce y se saluda. En el ámbito urbano no se necesita, está la Policía”, dice.

Costa sostiene que esta propuesta esconde una intencionalidad, que podría tornarse muy peligrosa.

“Ahora, ¿cuál es el propósito de implementar las rondas urbanas en Lima? El propósito puede ser en línea con la ideología marxista, leninista de implementar un mecanismo de control social y eso está reñido con un sistema de seguridad ciudadana democrático. En una democracia la Policía está diseñada para proteger a la ciudadanía y que los ciudadanos ejerzamos nuestras libertades. Las señales son claras y debemos, como ciudadanos, permanecer vigilantes a las acciones de este gobierno. La institucionalidad se respeta y las libertades y los derechos ciudadanos, también”, subrayó.

Yo creo que es una afrenta a los 140 mil policías que el premier haya ido al Cusco acompañado de una ronda. El ministro del Interior debería renunciar porque están ofendiendo a su sector. Están privilegiando darle a los ronderos un lugar y dejas de lado a la Policía. Esa es una afrenta a la Policía Nacional. Recordemos, antes eran los siameses con el fujimontesinismo; ahora tenemos a los dos nuevos siameses con el cerrocastillismo. Y con su accionar, en este caso, nos acercamos a las famosas milicias. Que se han caracterizado por tener dos modelos: el brasileño y venezolano. El venezolano de Hugo Chávez, por supuesto. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta cómo comienza y cómo termina esta pretensión. El presidente es Pedro Castillo, y él es el que está deslegitimando a las instituciones del Estado. Y esta no es una estrategia nueva. Lo han hecho todos los dictadores y ya sabemos cómo termina la película. Miren a Cuba con 90% de pobreza, y 90% en Venezuela. Y, en este caso, lo están haciendo con la Policía, es inaceptable. Todos los peruanos somos víctimas. Felizmente tenemos fuerzas policiales que son conscientes de este peligro y la clase política también. El hecho de tener un gran peligro debe ser una oportunidad de tener una visión ciudadana y de plantear un frente democrático de defensa nacional. Si Castillo está tomando estas decisiones, debemos reaccionar democráticamente y activar los mecanismos democráticos. Mucho cuidado.

-El artículo 149 de la Constitución señala que las rondas campesinas actúan dentro del ámbito territorial de las comunidades campesinas, no fuera de su jurisdicción.

-El congresista José Cueto, de Renovación Popular, presentó una moción en el Congreso para que el Mininter explique al Pleno sobre la participación de las rondas campesinas en seguridad ciudadana.

-Ricardo Valdés, exviceministro de Orden Interno, dijo a Perú21 que los ronderos no han sido formados para brindar seguridad como los policías. “Las rondas no pueden sustituir a la Policía Nacional”, argumentó.

