Róger Nájar, coordinador del Plan Bicentenario de Perú Libre, y el físico Modesto Montoya se reunieron con el candidato presidencial de dicho partido, Pedro Castillo, en la casa donde se viene alojando, en el distrito de Breña.

A su salida de la reunión, el primero negó haber conversado con Castillo Terrones sobre la composición de su primer Gabinete Ministerial y dijo que recién se reincorporaba al equipo de Perú Libre.

“Nada de eso hemos conversado. Yo estuve fuera de actividades por un tema de salud y me estoy reincorporando a las actividades”, dijo a los periodistas apostados en las afueras del inmueble.

En tanto, el físico Modesto Montoya también se reunió con Pedro Castillo y a su salida evitó señalar si aceptó o no algún cargo en el próximo Consejo de Ministros de un eventual gobierno de Perú.

“Lo decide el presidente Castillo, él lo anunciara cuando lo veo oportuno. No tengo ningún ofrecimiento”, dijo al precisar que en la reunión solo conversaron sobre la educación gratuita para todos.

Cabe indicar que el último viernes el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, negó la posibilidad de ser presidente del Consejo de Ministros en un eventual gobierno de Pedro Castillo.

“He sido voceado, pero no he sido tanteado tampoco, hay que ser hidalgos. Llegan diversos comentarios, paisanos, personas cajamarquinas, pero les he manifestado que no sería correcto que en estos momentos, a año y medio de concluir el encargo, nosotros saltemos a otra responsabilidad, no lo veo correcto”, dijo en Canal N.