Sin acción ni visión. El turismo tuvo una importante contribución al crecimiento de la economía nacional. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su aporte al PBI peruano se incrementó del 3.6%, en 2011 al 3.9%, en 2019; sin embargo, el futuro de esta industria es desalentador.

Desde 2015, los ingresos por turismo se convirtieron en la segunda fuente de divisas del país, superando a productos de exportación tradicionales como la pesca, agricultura, entre otros.

Además, el turismo generó 679 mil empleos directos en 2019. “Por cada puesto de trabajo que hay en el sector turístico se crean 1.15 empleos adicionales en el resto de la economía”, indica el reporte del BID.

Lejos de buscar soluciones para esta industria, golpeada por la pandemia, diferentes representantes de gremios lamentaron que el ministro Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), haya abandonado su rol por dedicarse a un papel más político en la defensa del presidente Pedro Castillo.

“El ministro está más distraído con otras acciones que son más de competencia del premierato y no de él. No está dando la talla y no está dando soluciones concretas para el sector”, indicó Berner Caballero, presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco.

Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, señaló que se requiere infraestructura, una dirección que combata la informalidad y una mayor coordinación multisectorial para lograr la reactivación del turismo.

“La recuperación estaría más avanzada si se estuviera trabajando de manera más organizada”, dijo a este diario.

Tanto Caballero como Stoessel sostuvieron que el desinterés de Roberto Sánchez por el Mincetur se evidenció el 19 de mayo pasado, cuando el ministro prefirió ir a resolver el conflicto social en Las Bambas, antes que acudir a una paralización indefinida que acataban comuneros del distrito de Machu Picchu, en Cusco.

Se esperaba la presencia de algún alto representante del Ejecutivo para solucionar la paralización y permitir que las empresas Perú Rail e Inca Rail reanuden sus servicios de trenes a Machu Picchu.

“Está manejando temas que no le competen. Hay mucho por hacer en el sector que no se está haciendo y lo vamos a pagar, de todas maneras, en el mediano y largo plazo”, manifestó Stoessel.

“El sector está en cuidados intensivos. Tenemos muchas empresas que todavía no tienen un flujo que les permita recuperarse económicamente”, apuntó Caballero, a su turno.

Los operadores turísticos también le reclaman al ministro. Carlos Gonzáles, coordinador de 25 gremios turísticos en Cusco, cuestionó que todavía no se haya aprobado la ampliación del aforo de ingreso a los sitios arqueológicos, lo cual permitiría impulsar esta industria.

Sin avances concretos

La extitular del Mincetur Mecerdes Aráoz aseguró que la gestión de Roberto Sánchez no tiene avances concretos.

“Hay desconocimiento del sector, por un lado, y, por el otro, hay una mirada más política que gestión para un desarrollo real del ámbito turístico y de comercio exterior”, manifestó.

Subrayó que se debe tener un mejor conocimiento del desarrollo de ambas industrias que son cruciales para el desarrollo del país.

Sin expectativas

El economista Carlos Aquino mencionó que en 2018 el Perú recibió 4.4 millones de turistas, cifra que se mantuvo en 2019, pero que decayó en 2020 con la economía cerrada por la pandemia. “En 2018 y 2019 dejaron ingresos 4,800 millones de dólares, es más o menos 2% del PBI”, indicó.

No obstante, calculó que el sector turístico no cumplirá con el aporte estimado de 2.5% al PBI de este año. “Para que aporte 2.5% debemos tener, por lo menos, 4 millones de turistas y con lo que se ve hasta ahora resulta imposible”, aseveró.

Respuesta oficial

El ministro Roberto Sánchez declaró a Perú21 y defendió su gestión. Dijo que ha logrado flexibilizar normas para reabrir los accesos internacionales terrestres y acuáticos necesarios para incrementar las cifras de turismo receptivo.

“El turismo continúa su recuperación en 2022, con un desempeño mucho mejor en comparación con el débil resultado obtenido en 2021 ″, anotó.

Asimismo, proyectó que, al finalizar el año, el aporte del turismo a la economía peruana bordearía los S/23.6 mil millones y que sí se lograría el 2.5% para el PBI.

Respecto a su presencia en Las Bambas, se excusó alegando que el paro en Cusco ya había sido solucionado por el premier Aníbal Torres.

“Fui por helicóptero a Challhuahuacho para atender el reclamo de las comunidades a la minera Las Bambas, ya que su paralización afecta a todo el corredor del turismo”, justificó.

