El empresario Roberto Aguilar Quispe, quien ha logrado millonarios contratos con el Estado desde que inició el actual Gobierno, negó ser quien aparece en unas imágenes jugando un partido de fútbol con el presidente de la República, Pedro Castillo, las cuales difundió ‘Panorama’ en un reportaje el pasado 10 de abril.

En dicha investigación realizada por el programa dominical, peritos analizaron las fotos y concluyeron que habría una alta probabilidad de que se trate de Aguilar Quispe. Frente a ello, el empresario aseguró que los que revisaron las imágenes fueron experitos.

“Ellos citan a dos peritos, los señores Guillermo Napan y Danny Humpire, déjenme comentarles que estos señores no son peritos, son experitos, ya que actualmente no se encuentran activos en el registro pericial judicial (Repej)”, manifestó en diálogo con RPP.

Seguidamente, contó que ha contratado a dos peritos que se encuentra activos en el Repej y que laboran en el Poder Judicial para que revisen las fotografías a las que se le vinculan.

“De manera particular he contratado a dos peritos que están activamente en el Repej y actualmente trabajan en el Poder Judicial. Estos peritos han concluido categóricamente que yo no soy la persona de las fotos”, afirmó.

En ese sentido, señaló que se trata de Rubén Basta Arroyo, del Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ) de Lima y Santos Alejandro Camarena, de la Corte Superior de Lima Norte, quienes aseguró que prestaron “un servicio forense privado”, pues trabajan independientemente fuera de su labor pública.

Asimismo, cuando se le consultó sobre cómo había conocido al jefe de Estado, Roberto Aguilar negó que alguna vez lo haya visto o haya tenido algún tipo de contacto con él.

“No lo conozco (a Pedro Castillo). Nunca he establecido un contacto con el presidente ni con su familia, eso lo niego categóricamente, nunca me he cruzado con el presidente, ningún tipo de acercamiento”, enfatizó.

