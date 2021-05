Tras el audio revelado en redes sociales, donde se oye a Guillermo Bermejo, virtual congresista de Perú Libre, con un proceso abierto por afiliación al grupo terrorista de Sendero Luminoso, en las que lanza la afirmación “si nosotros llegamos al poder, no lo vamos a dejar”, ha sido rechazada por el excongresista Richard Arce. Pues son expresiones que atentan flagrantemente con nuestra democracia.

“Son expresiones desatinadas que hay que condenarlas porque evidentemente está en juego la democracia. Esto ya no es un tema ideológico, de izquierdas ni de derechas. Se debe respetar el estado de derecho en el país como principio básico”, indica el excongresista.

En otra parte del audio se logra escuchar, cómo Bermejo califica de “pelotudeces democráticas” la lucha de la ideología de género y el aborto. Ambas luchas adoptadas en varios sectores de izquierda.

“Lo que él llama pelotudeces democráticas son nuestros principios básicos para una convivencia. No por simpatías ideológicas, ni por tener la misma visión, tal vez del país, se va a ser condescendencia con este tipo de expresiones subversivas que pretenden atentar esta democracia. Pero, lo que esperamos también es un deslinde abierto del candidato Pedro Castillo. Estas expresiones son contradictorias para los principios de izquierda, ellos han levantado las banderas en defensa de los derechos humanos, y dentro de este concepto está la lucha de generó que nos permite luchar contra la violencia a la mujer. Los camaradas de izquierda, han estado respaldando a Pedro Castillo sin ningún criterio, sin condicionar estas actitudes que ya se le conocía, sobre todo a Vladimir Cerrón, de verdad deja mucho que desear. Esto se podría interpretar que están dejando las banderas de lucha a cambio de algún tipo de beneficio. Uno puede pensar que hay una prebenda, un acuerdo, una repartija de un futuro ejecutivo con la presidencia de Pedro Castillo. Por eso, me pregunto: Es que ¿están aceptando bajar sus banderas de lucha que ha sido la defensa de los derechos humanos?, a mí me deja una profunda decepción. Deberían de pronunciarse, ya pasaron varias horas”, concluye Arce.

Para el excongresista, estas expresiones grabadas de Bermejo, podrían evidenciar un costo en la campaña electoral pues se desdice con la proclama que Pedro Castillo firmó ayer en la que se compromete a respetar los derechos humanos y la democracia.

“Ayer se firmó una proclama ciudadana, donde se expresaba varios principios. Doce compromisos, donde se hablaba abiertamente al respeto irrestricto a los derechos humanos y al espacio de la Comisión de los derechos humanos, pero al otro lado se hablaba de respetar la democracia, de respetar las instituciones y hemos escuchado a Bermejo, con total desparpajo y lo repite no sólo él sino Cerrón, que pretenden destruir nuestro sistema democrático para refundarlo” concluye Richard Arce.

