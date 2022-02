El presidente de la República, Pedro Castillo, recibió este domingo en Palacio de Gobierno la visita de los congresistas José María Balcázar y Jorge Marticorena Mendoza, ambos de Perú Libre. La reunión se da en medio de los cuestionamientos al nuevo Gabinete Ministerial encabezado por Aníbal Torres.

De acuerdo al portal de Transparencia, ambos legisladores ingresaron a la sede del Ejecutivo a las 8:14 a.m. y se registraron su salida a las 8:50 a.m. Al cierre de la nota no había información oficial sobre el tenor de la reunión.

Además de los parlamentarios oficialistas, el mandatario se entrevistó con Rober Leyto Torres Uriarte y Grover Mamani Condori, este último fue captado apoyando en actividades proselitistas durante la campaña electoral a Pedro Castillo y Óscar Zea Choquechambi, actual congresista de Perú Libre y recientemente nombrado ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

El encuentro entre el jefe de Estado y los parlamentarios José María Balcázar y Jorge Marticorena Mendoza se suscita en medio los cuestionamientos a la actual conformación del Gabinete Ministerial, el cuarto desde que Castillo asumió el poder en julio del 2021.

Hernán Condori

Al nuevo ministro de Salud se le sigue una investigación por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funciones de La Merced, en Junín, por los presuntos delitos de cobro y negociación incompatible cuando era director ejecutivo de la Red de Salud Chanchamayo, entre 2011 y 2015.

Asimismo, a través de sus redes sociales, Condori Machado promocionaba el “agua arracimada” Cluster X2, el cual no cuenta con un respaldo científico y tampoco tiene el aval del FDA (Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés).

Óscar Zea

Según informó El Comercio, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego fue imputado por la fiscalía y procesado judicialmente por presunto homicidio calificado de un comunero en Puno. Sin embargo, fue absuelto.

“Respecto a los temas consultados, lo primero que tengo que decir es que soy un hombre de fe, respetuoso de la persona humana y amante de la vida”, respondió Zea a El Comercio.

