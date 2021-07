El presidente electo Pedro Castillo aseguró que en su gobierno no se traerán modelos de otros países y también negó que sea “comunista”, “extremista” o “terrorista”. También afirmó que su gestión priorizará la lucha contra el coronavirus (COVID-19) y la reactivación económica.

Durante su discurso tras recibir sus credenciales como Presidente Constitucional de la República para el periodo 2021-2026 de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reiteró su convocatoria y llamado a la unidad para gestar un “verdadero modelo peruano”.

“Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo venga de donde venga, vamos a combatir los modelos que se han estigmatizado y que se han querido sembrar, y es falsa toda intención de odio que se ha querido sembrar acá”, expresó.

“Hoy asumo esta responsabilidad llamando a la más amplia unidad, convoco a las personas que decían que no soy santo de su devoción para pensar en el Perú, que no pensemos en el sueldo, sino en los peruanos. Vamos a gestar el verdadero modelo peruano pensando en su diversidad, en su cultura, en los hombres y mujeres de esta patria que necesitan un cambio de verdad”, agregó.

En ese sentido, Castillo Terrones manifestó que su gestión gubernamental priorizará la lucha contra la pandemia y la reactivación de la economía, para lo cual convocará a personas “no solamente idóneas, sino comprometidas para asumir un trabajo con lealtad”.

“Vamos a declararle la guerra a la pandemia porque primero está la salud, la vida de los peruanos. Nuestra lucha va a empezar por allí. Vamos a ver de qué manera, vacunados todos los peruanos, vamos a preocuparnos por reactivar la economía de todos los peruanos”, acotó.

“Los peruanos no están pensando en la política, están pensando en cómo llevarse un pan a la boca, en cómo tener un centavo en el bolsillo, en cómo recuperar a sus familias que están en los hospitales”, agregó.

Finalmente, Pedro Castillo remarcó que su gestión respetará la gobernabilidad, institucionalidad y la Constitución Política de 1993, aunque aclaró que la Carta Magna deberá ser evaluada por los ciudadanos.

“Estoy acá para cumplir este papel muy importante, muy comprometedor, en el marco de la gobernabilidad, respetando la institucionalidad respetando a esta Constitución, una Constitución que debe dejarse al lado de los peruanos, que la evalúen los peruanos, que sientan los peruanos y que sean el pueblo el que la determine”, enfatizó.

Pedro Castillo niega ser comunista y que vaya a copiar modelos de otros países

VIDEO RECOMENDADO

Los tratados de libre comercio y los mercados para el Perú